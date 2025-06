Przede wszystkim zaczynamy od obrania ziemniaków i ich dokładnego umycia. Następnie ziemniaki kroimy na słupki , przekładamy do miski z wodą i dokładnie płuczemy, by pozbyć się nadmiaru skrobi. Ten proces warto powtórzyć, nalewając do miski świeżą wodę.

Kolejny krok to przełożenie pokrojonych ziemniaków na czystą ściereczkę i delikatne osuszenie ziemniaków z nadmiaru wody. Do garnka z grubym dnem wlewamy olej i rozgrzewamy go do temperatury 140 st. C. Do garnka z rozgrzanym olejem wkładamy pokrojone ziemniaki i smażymy przez kilka minut. Odcedzamy nasze wstępie przysmażone frytki i wykładamy je na talerz wyścielony ręcznikiem papierowym. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu.