Weronika Woszczek zyskała ogromną popularność, przeprowadzając wywiady z gwiazdami walk freak-fightowych . Uwagę fanów zwracają nie tylko trafne pytania, które młoda reporterka zadaje celebrytom, ale również jej charyzma i nieprzeciętna uroda

Weronika Woszczek - kim jest? Od pięknej prezenterki trudno oderwać wzrok

Weronika Woszczek jest wszechstronnie uzdolniona. Jej kanał na YouTube prężnie się rozwija i regularnie pojawiają się na nim nowe wywiady. Jednak, co ciekawe, prezenterka wcale nie posiada wykształcenia w kierunku dziennikarskim.

Ukończyła za to dobre studia teleinformatyczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z zawodu jest front-end developerem , PM-em - managerem projektów webowych, a także e-commerce’owych. Potrafi komponować i grać na skrzypcach, a swój talent muzyczny rozwijała w szkole muzycznej II stopnia.

Weronika Woszczek - wiek, wzrost, miejsce zamieszkania. Tego o niej nie wiecie

Wiek Weroniki Woszczek nie jest tajemnicą. Z artykułów w mediach wywnioskować można, że w tym roku skończy ona 27 lat. Gwiazda pochodzi z Kosmolowa pod Olkuszem, jednak dość wcześnie zdecydowała o wyprowadzce z domu rodzinnego.

Uczęszczała do liceum w Katowicach, a na studia wyjechała do Krakowa. Obecnie zamieszkuje Tomaszów Mazowiecki . Jeżeli chodzi o to, ile wzrostu ma Weronika Woszczek, to z pewnością nie należy ona do najniższych. Mierzy dokładnie 168 centymetrów wzrostu.

Niektórzy fani będą rozczarowani, jednak jej serce od dawna jest zajęte. Influencerka nie tylko od lat jest w szczęśliwym związku, ale ma także za sobą zmianę stanu cywilnego. Mąż Weroniki Woszczek nie jest jednak osobą publiczną, dlatego wiadomo o nim niewiele.

Weronika Woszczek - kariera. Zyskała rozgłos po galach freak-fightowych

Wsłuchując się w wypowiedzi, Weroniki Woszczek, można odnieść wrażenie, że ma ona duże doświadczenie dziennikarskie. Jest to jednak zasługa jej talentu i zaangażowania, które wkłada w każdą rozmowę na kanale Wspaniałe Wywiady. Okazuje się bowiem, że jako prezenterka debiutowała stosunkowo niedawno.

Wygrała casting zorganizowany przez Sylwestra Wardęgę , a gwiazdy freak-fightów po raz pierwszy miała okazję przepytywać na konferencji Fame MMA 14, 4 kwietnia 2022 roku.

Pokazała wtedy, jak silny ma charakter. Najlepszym dowodem jej determinacji jest fakt, iż była wówczas dwa tygodnie po zabiegu szycia łąkotki, przez co nie mogła stawać na prawej nodze. Na galę przybyła o kulach, jednak to nie przeszkodziło jej zrealizować planów.

Weronika Woszczek - Instagram. Jej zdjęcia w skąpych strojach robią furorę

Przeglądając Instagram Weroniki Woszczek , bardzo łatwo można zauważyć, że jedną z jej największych pasji jest pole dance . Piękna brunetka regularnie wrzuca tam swoje zdjęcia, do których pozuje w skąpych strojach.

Skomplikowane figury, które pokazuje na rurze, robią wrażenie na fanach. Widać, że kobieta wkłada w nie całe swoje serce, a sport pomaga jej wzmocnić ciało oraz pewność siebie.

