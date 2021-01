Piękności z lat 90. Co u nich słychać?

W latach 90. były na ustach wszystkich. Piękne, seksowne, utalentowane. Grały w serialach, chodziły dla topowych projektantów i... romansowały. Co robią dziś ikony tamtych lat?

Heather Locklear była jedną z największych i najpiękniejszych gwiazd lat 90.

Heather Locklear

Samantha z "Dynastii" i Amanda z "Melrose Place", ulubienica widzów i marzenie mężczyzn - Heather Locklear to zdecydowanie jedna z największych ikon lat 90. Aktorka urodziła się w 1961 roku w Los Angeles, w zamożnej rodzinie z koneksjami. Mimo, że ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kalifornijskim, a jej ojciec - dziekan Szkoły Inżynierskiej przy tej właśnie uczelni - liczył na naukową karierę córki, ta postanowiła zostać... modelką.



Równolegle do kariery w modelingu, Heather próbowała swoich sił w aktorstwie i już w latach 80. miała na koncie sporo ról telewizyjnych i filmowych. Prawdziwą popularność przyniosła jej rola Samanthy w operze mydlanej "Dynastia", za którą była zresztą dwukrotnie nominowana do nagrody Soap Opera Digest. W 1993 roku przyjęła rolę Amandy w telewizyjnym hicie Aarona Spellinga "Melrose Place" i, choć miała się pojawić w zaledwie kilku odcinkach, wcielała się w nią przez kolejne sześć lat. To właśnie rola tej perfidnej i zawziętej manipulantki przyniosła Heather aż czterokrotną nominację do Złotego Globu.

Nietrudno się domyślić, że inteligencja i uroda Heather sprawiały, że od młodych lat nie mogła opędzić się od adoratorów. Aktorka umawiała się z takimi sławami jak Tom Cruise czy Christopher Atkins, ale naprawdę zakochana była tylko dwa razy w życiu. Co ciekawe, tą świetnie wykształconą i miłą dziewczynę od zawsze ciągnęło do "złych chłopców". Jej wielką miłością był perkusista kapeli Motley Cure (późniejszy mąż seksbomby, Pameli Anderson), Tommy Lee, za którego wyszła za mąż w 1986 roku. Porywczy muzyk szybko zdradził jednak gwiazdę z aktorką porno, czego ta nie była w stanie mu zapomnieć. Para rozstała się ostatecznie w 1993 roku, a rok później Heather poznała Richiego Samborę, gitarzystę zespołu Bon Jovi.



Heather poznała Richiego w maju, a już w grudniu tego samego roku została jego żoną. Mają jedną córkę - Ava Elizabeth ma dziś 24 lata i jest ogromną dumą rodziców. Niestety, po dwunastu latach małżeństwa para rozstała się, a w 2007 roku sfinalizowali rozwód. Heather szukała pocieszenia w ramionach wielu mężczyzn i w końcu znalazła szczęście u boku chirurga plastycznego, Marca Mani, ale fani są przekonani, że wciąż tęskni za mężem. Od czasu do czasu aktorka wrzuca bowiem na Instagrama zdjęcia z Richiem z wymownym podpisem "Dobre wspomnienia", a ostatnio na jej koncie pojawiły się nawet fotki z pierwszym mężem, Tommym Lee! Możliwe, że Heather ma po prostu dobry kontakt z byłymi partnerami, fani aktorki sądzą jednak, ze tęskni za szalonymi latami 90. i swoją barwną przeszłością.

Heather dobiega już sześćdziesiątki, ostatni raz mogliśmy ją podziwiać na dużym ekranie siedem lat temu

Pamela Anderson



Gdy w 1991 roku dostała maleńką rolę w popularnym sitcomie "Pan Złota Rączka" nikt nie przypuszczał, że trzy dekady później będzie jedną z największych ikon lat 90. i gwiazdą z pierwszych stron gazet. Początki jej kariery nie należały bowiem do najłatwiejszych. Pamela Anderson urodziła się w 1967 roku w Kanadzie jako córka kelnerki i fachowca od naprawy pieców. W 1985 roku ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła pracę jako instruktorka fitness. Marzeniem Pameli był medal na zawodach kulturystycznych i kariera w świecie sportów sylwetkowych. Przyszła gwiazda trenowała siłowo nawet kilka razy dziennie, marząc o wielkiej scenie...





Pamela dołączyła do ekipy "Słonecznego patrolu" w 1992 roku

Pamela, dzierżąca tytuł "Dziecka stulecia" (po mylnym zresztą uznaniu jej za pierwsze dziecko urodzone w dniu obchodów stulecia Kanady) nie wiedziała jeszcze, że szczęśliwe zbiegi okoliczności będą jej towarzyszyć przez całe życie. Pod koniec lat 80. wybrała się z przyjaciółmi na mecz futbolowy, podczas którego na telebimie ukazała się jej piękna twarz, a zgromadzony tłum... oszalał z zachwytu. Lokalne firmy postanowiły zatrudnić 21-latkę w kampaniach reklamowych, a już kilka miesięcy później Pamela przyjęła pierwszą ofertę od Playboya.

Umięśniona sylwetka Pameli, jej umiejętności sportowe i świetna forma przydały się szybciej niż myślała... W 1992 roku zaproponowano jej bowiem rolę w serialu "Słoneczny patrol", na planie którego aktorka spędziła pięć lat, stając się, obok Davida Hasselhoffa, najdłużej kreującym swoją postać członkiem obsady. Pamela odeszła z Baywatch w 1997 roku by rok później wyprodukować autorski serial V.I.P, jednak nie odniósł on nawet w połowie takiego sukcesu, jak kultowa dziś historia ratowników z Malibu.

Kariera nigdy nie była dla Pameli priorytetem - aktorka przyznaje, że najważniejsza jest dla niej rodzina i od zawsze chciała zostać mamą. W 1995 roku, po zaledwie czterech dniach znajomości, wyszła za mąż za muzyka Tommy'ego Lee i dość szybko spełniła marzenie o macierzyństwie. W czerwcu 1996 roku na świat przyszedł Brandon, a rok później Dylan, ale małżeństwo aktorki nie należało do szczęśliwych. Pamela wielokrotnie wnosiła o rozwód i wielokrotnie wracała do skruszonego męża, jednak ostatecznie para rozstała się w 1998 roku. Od tego czasu w mediach wielokrotnie pojawiały się plotki o zejściu się byłych małżonków, ale oni uparcie milczeli na temat swojej relacji. Wiemy jedno, dziś są przyjaciółmi, a wszystkie niesnaski poszły w niepamięć... Pamela żyje również w przyjaźni z pozostałymi eksmałżonkami - Kid Rockiem i Rickiem Salomonem, za którego wyszła zresztą dwukrotnie...



W ostatnich latach Pamela odpuściła karierę aktorską i skupiła się na działalności prozwierzęcej - jest weganką, ambasadorką PETA i twarzą kampanii antyfutrzarskiej. Ostatnio znów zaskoczyła fanów, wychodząc za mąż za przyjaciela sprzed lat - Jona Petersa, ale kilka dni po ślubie wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że małżeństwo nie zostało sformalizowane. Znając Pamelę to pewnie jednak nie koniec perypetii...