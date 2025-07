Tekst jest częścią cyklu Polska na własne oczy - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej nieznane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie dolnośląskim.

Wrocław: stolica Dolnego Śląska

Zwiedzanie województwa dolnośląskiego, warto zacząć od Wrocławia. To nie tylko stolica regionu, ale centrum rozrywkowe, kulturalne oraz transportowe tej części Polski. Ponadto Wrocław jest trzecim pod względem ludności miastem w Polsce i z całą pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od czego zacząć zwiedzanie Wrocławia?

Sztandarowe pozycje to oczywiście Rynek i Stare Miasto, które zostało pieczołowicie odbudowane po zniszczeniach wojennych, ale także Ostrów Tumski wraz z jego strzelistymi wieżami świątyń: archikatedry św. Jana Chrzciciela, a także kolegiaty Świętego Krzyża i kościół św. Bartłomieja we Wrocławiu (jedna z nielicznych dwupoziomowych świątyń w Polsce).

Wrocław oferuje zdecydowanie więcej - trudno przejść obojętnie obok Gmachu Muzeum Narodowego ze sporą kolekcją polskiego oraz śląskiego malarstwa, rotundy prezentującej Panoramę Racławicką oraz mniejsze lub większe galerie sztuki. Dla miłośników zwiedzania miasta dobrym pomysłem jest przejście szlakiem krasnali - minirzeźb, które są rozsiane w całym mieście lub wędrówka zaułkami Wrocławia, które skrywają mnóstwo nieoczywistych atrakcji.

Mekka dla kuracjuszy. Dolny Śląsk to zagłębie sanatoriów

Dom zdrojowy w Świeradowie-Zdroju jest jednym z największych w Polsce Tomasz Hirkyj Archiwum autora

W opinii wielu osób Ziemia Kłodzka to zagłębie miejscowości uzdrowiskowych, gdzie można oddać się zabiegom sanatoryjnym. Choć Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój czy Polanica- Zdrój to sztandarowe miejsca w pobliżu Kłodzka, to w województwie dolnośląskim jest ich zdecydowanie więcej - wystarczy wymienić także Świeradów-Zdrój, Międzygórze czy Szczawno-Zdrój. Co łączy wszystkie te miejsca? Nie dość, że oferują zabiegi lecznicze, to można skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej albo spa.

Oczywiście, nie musimy być kuracjuszami, aby jechać do miejscowości uzdrowiskowych, ponieważ warto zwiedzić je chociażby dla podziwiania małomiasteczkowej architektury lub spacerów w parkach zdrojowych.

Monumentalne zabytki? Zobaczysz je właśnie tu

Hala Stulecia we Wrocławiu Tomasz Hirkyj Archiwum autora

Do tej pory utarło się przekonanie, że monumentalne zabytki można oglądać wyłącznie w dużych miastach. Sam Wrocław funduje nam takie atrakcje, ponieważ zobaczymy tu ogromne gmachy świątyń lub perełkę modernizmu, czyli Halę Stulecia, jednak światowej klasy zabytki można również zwiedzić na prowincji. Przykład? Kościoły Pokoju w Jaworze oraz Świdnicy, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odważny przykład drewnianej architektury sakralnej, który mimo zawieruchy wojennej, dotrwał w prawie niezmienionej formie do naszych czasów.

O wiele mniej szczęścia miało opactwo cystersów w Lubiążu, które swego czasu było nazywane "perłą śląskiego baroku". Znamienite założenie architektoniczne i kolosalny zespół klasztorny to wynik współpracy wybitnych architektów oraz artystów, które skondensowane w jednym miejscu, dało jeden z największych gmachów ówczesnej architektury. Niestety, pod koniec wojny większość uległa zdewastowaniu oraz zniszczeniu, ale obecne prace konserwatorskie pozwoliły na odbudowę ułamka ogromnego opactwa, a część z ogromnych sal jest współcześnie udostępniona dla zwiedzających.

Zamki i pałace: Dolny Śląsk w nie obfituje

Zamek Książ jest jednym z największych zamków w Polsce Picasa 123RF/PICSEL

Choć rezydencje możnowładców znajdziemy w całej Polsce, to trzeba przyznać jedno: Dolny Śląsk ma ogromne szczęście do zamków i pałaców. Trudno zliczyć je wszystkie, ponieważ w każdej miejscowości można znaleźć nawet pozostałości ich świetności, ale część z nich wciąż prezentuje się doskonale, a co więcej - można je zobaczyć z bliska.

Które z nich warto umieścić na liście do zwiedzenia?

Zamek Czocha,

Zamek Książ,

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim,

Zamek w Bolkowie,

Zamek Topacz,

Zamek Grodno,

Pałac we Wrocławiu-Leśnicy.

Góry? Tu na szlakach zetrzesz buty

Z dolnośląskich szczytów rozpościerają się zapierające dech w piersiach widoki Tomasz Hirkyj Archiwum autora

Ci, którzy zdobywają szczyty zaliczane do Korony Gór Polskich, doskonale wiedzą, że na terenie województwa dolnośląskiego, znajduje się kilka obowiązkowych punktów. Okazuje się, że nie trzeba być wprawnym piechurem, aby zdobywać górskie szczyty, ponieważ część z nich nie jest bardzo wymagająca, a w sprzyjających warunkach spacer może być czystą przyjemnością. Karkonosze, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Izerskie, to tylko część z tego, co można zobaczyć na Dolnym Śląsku. Pamiętajmy, że to właśnie tutaj znajduje się Królowa Karkonoszy - Śnieżka (1603 m n.p.m.) oraz Ślęża (718 m n.p.m).

W województwie dolnośląskim aż 15 szczytów zaliczanych do Korony Gór Polskich. Oprócz wspomnianej już Ślęży oraz Śnieżki do nich zaliczają się również:

Wysoka Kopa

Skopiec

Skalnik

Chełmiec

Waligóra

Wielka Sowa

Kłodzka Góra

Szczeliniec Wielki

Orlica

Jagodna

Śnieżnik

Rudawiec

Kowadło

Twierdze i tajemnicze miejsca

W województwie dolnośląskim można podziwiać jedne z największych i najstarszych systemów fortyfikacyjnych w Europie. Do nich zalicza się Twierdza w Srebrnej Górze oraz Twierdza Kłodzka. Obie, położone w malowniczy górskim terenie, które są pokazem potęgi architektury militarnej dawnych Prus. Choć ich rodowód jest często średniowieczny, to swoim rozmachem pokazują ogrom nowożytnych osiągnięć technicznych oraz potęgi zbrojnej.

Jeśli miłośnicy historii chcą znaleźć coś dla siebie, to południowa część województwa dolnośląskiego obfituje w ciekawostki oraz miejsca, które mogą być również owiane tajemnicą. Tutaj można znaleźć cały kompleks Riese - największego kompleksu budowlanego III Rzeszy, który nigdy nie został dokończony i składa się z szeregu kompleksów rozsianych w Górach Sowich. Obiekt przyciąga nie tylko sympatyków historii, ale również poszukiwaczy przygód oraz zwolenników teorii spiskowych.

Co jeszcze można znaleźć w województwie dolnośląskim?

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju 123RF/PICSEL

Województwo dolnośląskie skrywa wiele tajemnic i miejsc. Co jeszcze warto zobaczyć ciekawego w województwie dolnośląskim?

Wrocławskie ZOO - jedno z najstarszych oraz największych w Polsce,

wrocławskie wyspy na Odrze , skąd można zobaczyć gmach Uniwersytetu Wrocławskiego

Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich - wieża należąca do zespołu fortyfikacji miasta. Jej odchylenie od pionu wynosi prawie 2 m,

Świątynia Wang w Karpaczu - ewangelicki, drewniany kościół translokowany z Norwegii,

Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju,

"12 apostołów" w Chełmsku Śląskim - domy tkaczy w miasteczku, które niegdyś było prężnym ośrodkiem produkcji tkanin,

Bazylika w Wambierzycach oraz Kalwaria,

Muzeum Filumenistyczne (zapałek) w Bystrzycy Kłodzkiej,

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,

Most św. Jana w Kłodzku - mniejsza wersja mostu Karola w Pradze,

Kolorowe Jeziorka - nieopodal Marciszowa.

O akcji "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. W tym roku będziemy w warmińskich lasach, nad Łyną, w Białowieży, Ciechocinku, na Roztoczu i w wielu innych miejscach. Ruszaj z nami!