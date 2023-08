"Kochamy podróżować na własną rękę"

Katarzyna Cichopek nie zwalnia tempa. Lubiana aktorka i prezenterka mimo napiętego grafiku potrafi wygospodarować czas na odpoczynek w gronie najbliższych, połączony z odkrywaniem świata. Jak donoszą portale plotkarskie, jej ostatnią destynacją była Grecja, do której udała się kilka dni temu.

Zobacz również: Książę William nie mógł tego dłużej ukrywać. Pochwalił się na oficjalnym spotkaniu

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Naukowcy są pewni. Żyjesz w "błękitnej strefie"? Będziesz cieszyć się lepszym zdrowiem Newseria Lifestyle

Zobacz również: Joanna Racewicz na wakacjach. "Ostatnie zdjęcie z twarzą"

Reklama

Gwiazda, jak ma to w zwyczaju, regularnie dzieliła się z fanai kadrami z podróży, na których można było zobaczyć jak wypoczywa na leżaku czy pływa w ciepłym morzu. Zachwalała również korzyści, płynące z podróżowania na własną rękę. "Kochamy podróżować na własną rękę! Bycie niezależnym i wolnym w podróżach daje ogromną satysfakcję i radość. Daje mi również możliwość eksplorowania świata według własnych zainteresowań i preferencji. Mogę decydować, gdzie chcę iść, jak długo tam zostać i jak spędzić czas. To jest prawdziwa wolność".

Wygląda na to, że rozsmakowana w podróżach Katarzyna Cichopek, już myśli o kolejnej wycieczce. Dokąd? Być może skorzysta z podpowiedzi fanów.

Zobacz również: Ewa Wachowicz już ją nosi. Kurtka będzie królową jesiennych trendów

Najpiękniejsze miejsca na świecie

W ostatnim poście, poprosiła bowiem swoich miłośników o podzielenie się ulubionymi kierunkami. "Cześć wszystkim! Chciałabym zaprosić Was do wspólnego stworzenia rankingu najpiękniejszych miejsc wartych odwiedzenia na świecie!" - zaczęła wpis na Instagramie, któremu towarzyszyło piękne zdjęcie w różowym kostiumie kąpielowym. "Jak to zrobić? Proponuję, żebyście w komentarzach pod tym postem podzielili się swoimi propozycjami miejsc, które Was zachwyciły. Może to być piękne miasto, malownicza plaża, górska panorama, tajemniczy las czy egzotyczna wyspa - wszystko, co Was oczarowało i chcielibyście polecić innym."

Instagram Post Rozwiń

Na komentarze nie trzeba było długo czekać. Na jakie kierunki stawiają fani Katarzyny Cichopek?

W odpowiedziach fanów dominowała Europa. Sporo wskazań dotyczyło ukochanej przez Polaków Chorwacji (głównie Dalmacja), Grecji (Zatoka Wraku na Zakynthosie), Hiszpanii (nie tylko wybrzeże, ale również Barcelona i Sewilla). Z bardziej odległych kierunków internauci wspominali o Azji. "Chiny zachwycają swoją egzotyka i trudno wybrać czy to Karaiby wschodu wyspa Sanio czy piękne ogrody w Czengdu w których przychodzą pandy czy to Wyżyna Tybetańska i kolorowe jeziora. Tyle pięknych miejsc jest na naszej Ziemi" - napisała jedna z internautek. Pojawiły się również: Jamajka, Kuba i Ameryka Południowa.

Sporo internautów wskazywało też na urocze, polskie zakątki.

Półwysep helski, Mazury, Wrocław dolnośląskie

Nasz piękny Bałtyk Krynica Morska

Dla mnie piękny jest Gdańsk plaża w Orłowie, Ustroń Zawodzie i widok na góry. Dla mnie bajka. A polskie morze jest cudowne

Ciekawe, czy Kasia Cichopek skorzysta z którejś z tych podpowiedzi?