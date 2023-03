Izunia Motyl to modelka światowej sławy. Wykonała kilka sesji dla zagranicznego "Playboya", trafiła na rozkładówkę czeskiego i słowackiego wydania tego magazynu, a jej zdjęcia dwukrotnie pojawiły się w kalendarzu "Playboya" w Londynie.

Modelka dziś mieszka w Miami, jednak dużo podróżuje, robiąc sesje zdjęciowe dla firm bieliźniarskich z całego świata. Iza Motyl znana jest ze swojego pięknego ciała, o które chętnie dba. Dieta, ćwiczenia, odpowiednia ilość snu to jednak nie wszystko. Modelka zdecydowała się na operację piersi, i to dwukrotnie! Już jakiś czas temu zmieniła rozmiar z 32C na 32E. Nie spodziewała się jednak, że na starych implantach zbije fortunę. Jak wyjaśniła, wszystko to za sprawą żartu.

Za namową kolegi dla żartu wystawiłam stare implanty na aukcji. Potraktowałam to jako zabawę. Byłam w szoku, kiedy ktoś dał za nie 7600 funtów, czyli około 15 tysięcy złotych zdradziła Iza Motyl dla "Super Expressu"

Stare implanty w rozmiarze 32C trafiły na aukcję na eBayu jako "piłki stresowe". Ich ceną wywoławczą było 89 funtów. W opisie aukcji modelka zaproponowała, że na specjalne życzenie może nagrać osobiste wideo, na którym podpisze swoje stare implanty. Chętnych nie brakowało, a pod aukcją pojawiły się 22 oferty. Modelka zastrzegła jednak, że implanty nie nadają się do użycia.