Przez 30 lat pracowała jako "sobowtór" Elżbiety II. Niezwykła historia!

Kim był Porchey? Czy plotki o nieślubnym synu Elżbiety II to prawda? Jak chociażby fakt, że królowa miała swoją... dublerkę. Przez 30 lat tę wyjątkową rolę pełniła Ella Slack. Była ona jedną z osób zatrudnianych przez rodzinę królewską, a znaczenie jej pracy było nieocenione.

Przez 30 lat to ona odpowiadała za to, by podczas kluczowych momentów podczas oficjalnych wystąpień królowej wszystko było tak, jak należy.

Na czym jednak dokładnie polegało jej zadanie i czemu było aż tak istotne?

Próby generalne bez udziału królowej Elżbiety II. Ella Slack czuwała wówczas nad szczegółami

Królowa Elżbieta II w swoim życiu odbyła wiele oficjalnych wystąpień, które teraz aż trudno zliczyć. Uroczystości państwowe, przyjęcia z głowami innych państw, audiencje - wszystkie te sytuacje były zawsze poprzedzone próbami.

Jednak w ich trakcie nie było samej królowej Elżbiety II. Wówczas pojawiała się właśnie Ella Slack. Przez 30 lat jej zadanie w trakcie prób polegało na przetestowaniu ustawień mikrofonu, czy chociażby znajduje się na odpowiedniej wysokości, czy miejsce siedzące dla królowej Elżbiety II jest dostosowane do jej postury, czy chociażby, kiedy królowa miała pojawić się na scenie, czy słońce nie będzie świecić jej w oczy.

Takich prób w swoim życiu Ella Slack odbyła przynajmniej kilkadziesiąt, a swoją pracę dostała przez... przypadek!

"Pracowałam w BBC, jako szef sekcji sportowej i królewskich uroczystości. Jeden z reżyserów, który zajmował się transmisją Dnia Pamięci poprosił o więcej czasu na próby, bo dostał wiadomość z Pałacu, że podczas jednej z uroczystości słońce świeciło królowej w oczy, kiedy stała podczas dwóch minut ciszy. Więc wtedy zaproponowałam, że mogę stanąć w tym miejscu, gdzie będzie stała królowa i kamerzyści oraz fotografowie będą mogli przećwiczyć ujęcia. Późniejm zaczęła uczestniczyć w kolejnych próbach, a teraz wszystkie sytuacje, gdzie pojawia się Elżbieta II i BBC są najpierw ćwiczone na mnie" - mówiła Ella Slack w rozmowie z Anną Senkarą dla "Dzień Dobry TVN" w 2017 roku.

Dziś 79-letnia Ellea Slack pozostanie bez pracy, jednak jej lata zasług dla samej królowej są nieocenione. Mimo swojej ważnej roli Ella Slack nigdy nie poznała królowej i nie miała okazji z nią porozmawiać.

"Siedziałam kiedyś w pałacu Buckhingham, to była próba do kolacji. Zeszła na dół zobaczyć co robimy" - wspomniała jedynie Ella Slack.

To był jedyny raz, kiedy Ella Slack widziała monarchinię z daleka.

