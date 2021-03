Rhian Sugden ma różne pomysły na zdjęcia. Tym razem modelka, w której szaleńczo kochał się Cristiano Ronaldo, pozowała... na stole, eksponując swoje krągłości!

Reklama

Zdjęcie Rhian Sugden urzekła swoją urodą niejednego mężczyznę /David M. Benett /Getty Images

Rhian Sugden to prawdziwa brytyjska piękność. Nic więc w tym dziwnego, że ma wielu fanów swojej urody, w tym nawet słynnego piłkarza.

Reklama

Modelka raczy internautów co jakiś czas pikantnymi zdjęciami, które robią furorę w sieci.



Gwiazdka ostatnio rozgrzała do czerwoności swoich obserwatorów, gdy opublikowała zdjęcie w półprzeźroczystym body.



Tym razem nie zwalnia tempa i pozuje wylegując się na kuchennym stole. I choć zakryła nieco więcej ciała, to jeszcze chwila i byłoby o krok od wpadki!



Zbyt ciasny, czarny kostium opinał jej kobiece kształty aż za bardzo. Na szczęście nad wszystkim czuwał fotograf i Rhian nie pokazała więcej, niż było to zaplanowane!



Fani w komentarzach nie szczędzili jej komplementów i zaznaczyli, że czekają na więcej takich zdjęć. Sugden z pewnością niedługo spełni tę prośbę.

Instagram Post

Instagram Post

***



Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>