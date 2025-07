Imię Fabian pochodzi z łaciny i oznacza mężczyznę należącego do rodu Fabiuszy. Nazwa rodowa Fabiuszy wzięła się natomiast od słowa faba, czyli… 'bób'! A z czym kojarzy się w Polsce lato? No przecież z truskawkami, czereśniami i właśnie bobem. Imię Fabian to subtelne, zawoalowane nawiązanie do tego letniego warzywa - zrozumieją je tylko wtajemniczeni!