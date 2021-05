Rhian Sugden ma za sobą trudny okres. Modelka bardzo kocha swoją pracę i okres lockdown'u niezwykle jej doskwierał. Teraz jednak już może wrócić do pracy, co niezwykle cieszy nie tylko ją, ale także jej fanów.

Zdjęcie Rhian Sugden urzekła swoją urodą niejednego mężczyznę / David M. Benett / Getty Images

Rhian Sugden, w której swego czasu kochał się Cristiano Ronaldo, urzekła fanów na całym świecie swoją urodą i figurą.

Niestety, gwiazda przez ostatnie miesiące musiała zadowolić się jedynie domowymi sesjami zdjęciowymi.



Pandemia koronawirusa skutecznie utrudniała jej pracę na planie zdjęciowym. Choć Rhian rzadko narzeka, to jakiś czas temu podzieliła się ze swoimi fanami wpisem, w którym wyznała, że bardzo tęskni za swoją pracą.



Teraz modelka nie posiada się z radości, że mogła wrócić do robienia profesjonalnych zdjęć! Efektami niektórych sesji już chwali się w swoich mediach społecznościowych.



Gwiazda obecnie przygotowuje się do kampanii reklamowej jednej z firm produkującej kostiumy kąpielowe. Trzeba przyznać, że wyglądają one cudownie, a Sugden już pochwaliła się kilkoma wzorami.





