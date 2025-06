Zasadniczą różnicę stanowi także tłuszcz, na którym smażymy jajecznicę. To on nadaje innego smaku tej potrawie.

Sporo osób używa do tego celu masła klarowanego, bo nadaje on wyjątkowy, "maślany" posmak jajkom, a do tego ma wysoką temperaturę dymienia (~250°C) i nie ma w nim białek mleka, więc nie przypala się łatwo.