Dziewiąta edycja uwielbianego przez Polaków programu "Rolnik szuka żony" miała mieć swoją premierę w ubiegłą niedzielę, 4 września na antenie TVP. Niestety ze względu na zmiany w ramówce Telewizji Polskiej, pierwszy odcinek został przełożony na bliżej nieokreślony termin.

Wszystko to za sprawą konieczności pokazania w tym czasie meczu siatkarskiej reprezentacji Polski. Kiedy będziemy mogli obejrzeć nową edycję RSŻ? Może być i tak, że również w najbliższą niedzielę - 11.09, widzowie nie zobaczą premierowego odcinku swojego ulubionego programu. Stanie się tak, jeśli polscy siatkarze dostaną się do finału turnieju. Wtedy to na antenie zostanie wyemitowany finałowy mecz polskich siatkarzy.

Kim jest Klaudia - uczestniczka "Rolnik szuka żony 9?"?

Fani z niecierpliwością czekają na odcinek, w którym poznają wszystkich nowych uczestników. Wizerunki pięciu rolników są nam już znane, ale wiemy o nich jeszcze dość mało. Wśród nich jest czterech mężczyzn - Tomasz K., Michał, Tomasz R., Mateusz oraz jedna kobieta - 25-letnia Klaudia. Jej postać bardzo zaciekawiła fanów programu, którzy śledzą losy uczestników poprzednich edycji w mediach społecznościowych.

Jak wiemy z wizytówek przedstawionych w telewizji, Klaudia uwielbia pracę w swoim gospodarstwie. Zajmuje się m.in. uprawą kukurydzy, hodowlą kur niosek oraz posiada plantację świerków bożonarodzeniowych. Rolniczka szybko wzbudziła sympatię widzów i zainteresowała wielu mężczyzn, którzy postanowili do niej napisać.

Co więcej mogliśmy dowiedzieć się o uroczej blondynce? Kilka szczegółów zdradziła w jednym z wywiadów prowadząca program "Rolnik szuka żony".

Marta Manowska wyjawiła, że Klaudia w show przeszła sporą metamorfozę. Z jednej strony jest niezwykle silną i niezależną kobietę, z drugiej - delikatną, wrażliwą dziewczyną. Manowska zapowiedziała, że rolniczka, którą będziemy mogli oglądać w programie "Rolnik szuka żony 9" ma bardzo ciekawą osobowość, o czym wkrótce będziemy mogli się przekonać.