Historia jeansu w modzie jest długi i pełna wzlotów i upadków. Prawda jest taka, że ten materiał przetrwał już niejeden trend i potrafi się niemal do każdego z nich dostosować.

Modę cechuje cykliczność, a powroty do wcześniejszych dekad są naturalnym elementem jej ewolucji. Obecnie inspiracje czerpane z lat 90. i 2000. dominują w trendach, co sprzyja renesansowi szerokich fasonów.

Co przemawia na korzyść szerokich jeansów? Przede wszystkim są niezwykle uniwersalne i mogą być noszone przez osoby o różnych typach sylwetki. Dla osób o sylwetce gruszki luźniejszy krój może zrównoważyć proporcje między biodrami a górną częścią ciała.

Dodatkowym atutem takich spodni jest możliwość łączenia ich w naprawdę rozmaitych stylizacjach. Pasują zarówno do prostego T-shirtu i sneakersów, co stworzy zestaw idealny na co dzień i zapewnia komfort, a także pięknie będą prezentować się z dopasowaną koszulą i butami na obcasie.