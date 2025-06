GIS ostrzega: Salmonella w kurczaku sprzedawanym w sieci Biedronka

Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W polędwiczkach z kurczaka, które sprzedawane były w sklepach sieci Biedronka, wykryto Salmonellę. GIS apeluje do konsumentów, którzy nabyli mięso wskazane w komunikacie, by pod żadnym pozorem go nie spożywali.