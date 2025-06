Stonowana czerń z jednym wyrazistym elementem - złotą klamrą - nadały stylizacji Melanii charakter szyku i precyzji. Fryzura i makijaż pozostawały bardzo naturalne, co pozwoliło kreacji pozostawić główne słowo . To elegancja bez zbędnych ozdobników - styl w duchu współczesnej Audrey Hepburn , który jednak nie osłonił napiętej atmosfery wydarzenia.

Melania Trump, jak zwykle, nie zabrała głosu publicznie. Jej obecność - cicha, elegancka, pełna wyczucia stylu - stała w kontrze do gwaru protestów i medialnych komentarzy. Donald Trump natomiast nie ukrywał, że "Les Misérables" to jego ulubiony musical - w kampaniach w 2016 i 2024 roku wykorzystywał utwór "Do You Hear the People Sing?", czym wzbudził gniew twórców spektaklu.