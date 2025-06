Nawyki, które "wysysają" z nas energię

Z pewnością każdy z nas miewa takie dni, kiedy czuje, że cała energia go opuściła, tak jakby została wyssana aż do cna. Najczęściej znajdujemy na to wytłumaczenia: deszczowa aura, zmiana ciśnienia, brak witamin, albo stresujący dzień. Naukowcy przyjrzeli się temu zagadnieniu i okazuje się, że za brakiem energii często stoją zupełnie niepozorne codzienne nawyki, które po cichu, ale bardzo skutecznie odbierają nam siły do działania. Wystarczą niewielkie zmiany, by poczuć się znacznie lepiej.

Zagracona przestrzeń

Gdy otoczenie jest przeładowane, zagracone, zabałaganione, inaczej się w nim czujemy. Przytłoczenie może skutecznie pozbawić nas energii do działania i istnieje na to dowód naukowy. Według raportu Gitnux bałagan przyczynia się do wzrostu poziomu stresu, przy czym 80 proc. Amerykanów czuje się przytłoczonych bałaganem, a 90 proc. uważa go za źródło stresu. Brak organizacji może podnieść poziom kortyzolu nawet o 30 proc., co prowadzi do niepokoju i zmęczenia. Nieporządek może również negatywnie wpływać na nastrój. Warto zatem uporządkować swoją przestrzeń, aby czuć się lżej.

Wykonywanie kilku zadań naraz

Tak zwany multitasking uznawany jest za umiejętność ludzi inteligentnych i świetnie zarządzających swoim czasem. Choć wydaje się, że robienie paru rzeczy jednocześnie zaoszczędza nam cenne minuty, tak naprawdę ma na nas bardzo niekorzystne oddziaływanie. Badanie przeprowadzone przez Health Benefits Times wykazało, że wykonywanie wielu zadań jednocześnie może zmniejszyć produktywność nawet o 40 proc., głównie z powodu częstszego przełączania się między zadaniami i obciążenia poznawczego. Każda zmiana skupienia się na nowym zadaniu wymaga od mózgu ponownej kalibracji, co może powodować opóźnienia w przetwarzaniu nowych informacji. Jeśli dodać do tego rozpraszające powiadomienia wyskakujące na telefonie, to mamy kompletną klęskę, rozstrojenie, irytację i... przemęczenie. Lepiej wykonywać zadania pojedynczo.

Negatywne myślenie o sobie

Bycie bardzo krytycznym w stosunku do siebie, obwinianie się, myślenie o sobie w negatywny sposób - to wszystko mocno wyczerpuje nasze zasoby energii. Poczucie porażki, osamotnienie, przygnębienie i w końcu stres nie sprzyjają dobremu samopoczuciu ani chęciom do działania. Badanie przeprowadzone przez Scientific Reports wykazało, że negatywne mówienie do siebie tłumi obwody energetyczne i motywacyjne mózgu. Chcąc czuć się lepiej, warto wziąć to sobie do serca i zamiast obarczać się winą i pretensjami, zmienić narrację na motywującą do działania i bardziej wspierać siebie samego.

Zła postawa

Brzmi nieco zaskakująco, ale zła postawa, garbienie się, pochylanie podczas scrollowania telefonu - wszystko to wpływa na zdrowie naszych pleców (zarówno kręgosłupa, jak i stawów i mięśni!), a co za tym idzie - na poziom naszej energii. Wszelkie napięcia będą powodowały wzmożoną pracę mięśni i obciążanie układu ruchu, co nieświadomie będzie cię wyczerpywać. Badanie opublikowane w Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry wykazało, że przyjęcie wyprostowanej postawy poprawiło nastrój i zmniejszyło zmęczenie u osób z łagodną do umiarkowanej depresją.

Zmęczenie decyzyjne

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale każdego dnia podejmujemy setki decyzji i to niezależnie od tego, czy jest to element naszej pracy zawodowej, czy też nie. Każda z tych nawet pozornie niewiele znaczących decyzji wymaga pewnej dozy energii, by ją podjąć, a gdy się nawarstwiają, pozostajemy z wyczerpaniem.

Badanie opublikowane w Journal of Law and Courts wykazało, że sędziowie rzadziej odrzucali zarzuty w sprawach rozpatrywanych później w ciągu dnia, co pokazało, że zmęczenie decyzyjne wpływało na zachowanie sędziego. Ograniczanie tych wszystkich trywialnych decyzji w ciągu doby, podzielenie się odpowiedzialnością z bliską osobą z pewnością sprawi, że będziemy mniej zmęczeni.

Niewystarczające nawodnienie

Choć typowe oznaki odwodnienia zna niemal każdy: ból głowy, spierzchnięte usta, osłabienie, mroczki przed oczami itp., to nie każdy świadomy jest, jak ogromny wpływ ma niewystarczająca podaż wody dla naszych funkcji poznawczych i poziomu energii. Badanie przeprowadzone w Chinach wykazało, że rehydratacja po odwodnieniu poprawia nastrój, pamięć krótkotrwałą, uwagę i czas reakcji. Należy wypijać ok. 1,5 do 2 litrów wody w ciągu doby.

Omijanie posiłków

Regularne omijanie posiłków może poważnie zaburzyć metabolizm. Według badania Public Health Nutrition pomijanie posiłków zmniejszało całkowite dzienną podaż energii, ale także obniżało jakość diety, szczególnie gdy pomijano śniadanie. Prowadziło to do potencjalnego przejadania się w późniejszych godzinach dnia, a to powodowało gwałtowne zmiany i skoki cukru, co przekłada się na nasz poziom energii, ospałość i brak energii.

Zbyt dużo czasu przed ekranem

Samo spędzanie czasu z nosem w ekranie czy to telefonu, czy tabletu, czy też laptopa jeszcze nie drenuje naszej energii, ale fakt, że zbyt długie scrollowanie pozbawia nas odpowiedniej ilości snu już tak. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ogromną rolę w tym, ile mamy energii, odgrywa zdrowa dawka snu. Badanie opublikowane w Neuroscience News wykazało, że każda dodatkowa godzina spędzona przed ekranem przez młodych dorosłych zwiększa ryzyko bezsenności o 59 proc. i skraca czas snu o 24 minuty. Niezależnie od rodzaju ekranu.

Brak światła słonecznego

Przesiadywanie każdego dnia w pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz może mieć niekorzystne skutki dla całego organizmu. Od braku ruchu, przez brak naturalnej witaminy D, która jest naturalnym "poprawiaczem nastroju" aż po przygnębienie i słabszą odporność. Bez wystarczającej ekspozycji na światło słoneczne mogą zaburzyć się też nasze wzorce snu. Według badania przeprowadzonego przez Journal of Affective Disorders, osoby, które spędzały więcej czasu na zewnątrz w ciągu dnia, zauważyły poprawę nastroju, mniejsze zmęczenie i lepszą jakość snu.

Zbyt długie siedzenie

O tym, jak szkodliwe dla naszego zdrowia fizycznego jest długotrwałe siedzenie, mówią od lat lekarze. Brak wystarczającej ilości ruchu wpływa na naszą postawę, mięśnie i stawy. Stopniowo siedzenie będzie stawało się... męczące. Badanie opublikowane przez Health wykazało, że osoby, które siedzą 12 godzin dziennie bez odpowiedniej aktywności fizycznej, mają o 38 proc. wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Dla zdrowia, dotlenienia komórek w ciele, lepszego przepływu krwi, większej ilości energii - warto ruszać się jak najwięcej.

