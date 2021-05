Sabina Kelley wygląda jak żywa, mocno wytatuowana lalka Barbie. Ma doskonałą figurę, zawsze perfekcyjnie wygląda i może przebierać w propozycjach zleceń i sesji zdjęciowych. Aż trudno uwierzyć, że ma 43 lata, jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci!

Zdjęcie Sabina Kelley to modelka Pin Up, gwiazda telewizji i szczęśliwa mama / MediaPunch/face to face / Reporter

Reklama

Sabina Kelley to w oczach wielu ikona stylu pin-up, jedna z najlepszych performerek burleski na świecie i żywa reklama najsłynniejszych studiów tatuażu w Stanach Zjednoczonych. To na niej wzorują się młodsze modelki pin-up i to ona przetarła im trudny szlak w show-biznesie. Karierę zaczęła w czasach, gdy jej wygląd budził jeszcze spore emocje, ale ostatecznie stał się jej przepustką do popularności - dziś na Instagramie obserwuje ją już spore grono fanów.



Sabina Kelley ma na koncie również karierę telewizyjną - była jurorką w konkursie tatuażu w reality show TV Oxygen oraz w programie The Fashion Hero, pojawiła się już także na dużym ekranie. Jej największymi pasjami wciąż są jednak modeling i taniec - przygodę z baletem rozpoczęła już jako kilkulatka!



Reklama

Sabinie udało się również zawitać do Las Vegas - występowała w słynnym show "Jubilee", kultowej spektakularnej rewii, która cieszyła się ogromnym powodzeniem od lat 80. To właśnie jej pasja i zamiłowanie do burleski sprawiły, że mocno wyróżnia się na tle innych, alternatywnych modelek. Nic dziwnego, jej idolką jest sama Bettie Page, najsłynniejsza modelka pin-up na świecie, której kariera przypadła na lata pięćdziesiąte.





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Sabina ma mnóstwo pasji i niewiele czasu wolnego, ale ten w całości poświęca rodzinie. Jest szczęśliwą żoną, mamą trójki dzieci, a pod opieką ma również dwa ukochane psy. Patrząc na nią trudno uwierzyć, że jest po czterdziestce i już nazywana jest chodzącą ikoną pin-up. Współpraca z Sabiną jest marzeniem wielu fotografów z całego świata - spójrzcie tylko na jej zdjęcia, ta kobieta to mistrzyni metamorfozy!



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post