Nie musisz już drastycznie ścinać włosów. Oto patent na modę w każdym wieku

Jagoda Pazur

Choć przez wiele lat w popkulturze panowało przekonanie, że dojrzałe kobiety powinny obcinać włosy na krótko, dziś coraz częściej przełamujemy ten stereotyp. Współczesne podejście do dojrzałości w modzie i urodzie stawia na autentyczność, indywidualizm i elegancję. Dłuższe włosy – zarówno półdługie, jak i naprawdę długie – mogą być piękną ozdobą kobiety po pięćdziesiątce i stanowić manifest świadomego stylu. Najważniejsze jest, by fryzura była dopasowana do typu urody, stylu życia i kondycji włosów. Z klasą można nosić zarówno gładkie cięcia, jak i swobodne fale – wystarczy zadbać o kilka kluczowych elementów.