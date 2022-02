Sandra Kubicka i Baron są w szczęśliwym związku

Przez dłuższy czas Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron nie chcieli zdradzać, co tak naprawdę ich łączy. Mimo że media rozpisywały się o rzekomym związku, para milczała. Podjęli jednak decyzję i rozwali wszelkie wątpliwości. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielili się z fanami, że połączyła ich miłość. Od tamtej pory para wzbudza ogromne zainteresowanie.



Modelka i muzyk są razem od pewnego czasu i chętnie wypowiadają się na temat ich relacji. Sandra Kubicka zdradziła, że starają się urozmaicać randki, by do ich związku nie wkradła się rutyna. Ponadto modelka marzy o ślubie i założeniu rodziny, jednak nie zdecydowałaby się na to już teraz.

Para na każdym kroku udowadnia, że połączyło ich gorące uczucie. Na ich instagramowych profilach nie brakuje szczerych wyznań miłości. "Pierwszy raz czuję, że jestem w dojrzałym związku, gdzie nie ma żadnej kłótni, zazdrości, rywalizacji. Jest tylko miłość, szacunek i szczerość. Dbamy o siebie i swoje uczucia. Alek dodał mi na nowo pewności siebie, którą ludzie mi odebrali... sprawił, że znów czuję się piękna" - napisała Sandra Kubicka pod jednym z postów.



Sandra Kubicka zdradziła "pomysł na zaznaczenie terenu"

Sandra Kubicka należy do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. To właśnie za pomocą instagramowego profilu dzieli się z internautami swoją codziennością.

Tym razem nie pojawiło się wyznanie miłości, a patent na usidlenie mężczyzny. Jak sama napisała na instagramowej relacji to "pomysł na zaznaczenie terenu".



Drogie Panie, jak chcecie zaznaczyć swój teren, to proponuję bransoletkę na szczęście ze swoim inicjałem, bo jej się nie zdejmuje. Ją się wiąże i już zostaje, a jeżeli ją zdejmie, to będziecie wiedziały. Jest to super prezent dla narzeczonego, chłopaka, partnera.

Można wywnioskować, że jeśli bransoletka zniknie z ręki mężczyzny, będzie to świadczyło o zakończonym związku. Czy rzeczywiście to dobry pomysł, by pokazać innym kobietom, że mężczyzna jest już zajęty?



