Sandra Kubicka pochwaliła się radosną nowiną. Spływają gratulacje do jej fanów

Szeroka publiczność poznała Sandrę Kubicką jako prowadzącą programu randkowego w Telewizji Polskiej - “Love me or leave me — Kochaj albo rzuć". Kobieta jest też aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil w serwisie Instagram śledzi już 685 tysięcy osób. Przed kilkoma godzinami Sandra Kubicka podzieliła się radosną nowiną ze swoimi fanami. Prezenterka i modelka ogłosiła, że poprowadzi kolejny program telewizyjny, który pojawi się na antenie jeszcze w tym miesiącu.

Dostałam kolejny program telewizyjny, który na antenę wejdzie jeszcze w tym miesiącu! Dziękuje za pozytywny odbiór mojej debiutanckiej roli jako prowadząca, dzięki Wam mogę dalej się rozwijać w tej dziedzinie. Sandra Kubicka

Niespodziewane ogłoszenie wzbudziło ciekawość fanów, którzy zaczęli dopytywać, w jakiej stacji Sandra Kubicka poprowadzi nowe show? Modelka nie odniosła się jeszcze do tych pytań i na razie nie wiadomo jakiego rodzaju program i dla której stacji telewizyjne poprowadzi Sandra Kubicka.



Fani gratulują

Obok dociekliwych pytań, pod postem Sandry Kubickiej pojawiło się także wiele komentarzy z gratulacjami. Fani piszą:

“Brawo"

“Gratulacje, wymiatasz"

“Gratulacje z całego serca Pani Sandruniu. Fajnie się rozwijać -rozwój to nowe życie, wiatr w skrzydła, radość I korzystanie ze swojego potencjału możliwości ukrytych głęboko w nas. Cieszę się bardzo, że doceniają Panią pracodawcy. Pozdrawiam serdecznie".

“Jesteś najlepsza, powodzenia".

Zdjęcie Sandra Kubicka postanowiła podzielić się z internautami nowiną / Artur Zawadzki/Reporter/ TRICOLORS / East News

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka urodziła się w 22 stycznia 1995 w Łodzi. Przez jakiś czas mieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie próbowała swoich sił w modelingu. Ma na swoim koncie między innymi sesje zdjęciowe dla Playboya oraz popularnej marki bieliźnianej - Victoria’s Secret. Kobieta zdecydowała się na przyjazd do Polski i kontynuowanie kariery w kraju. Wiele uwagi przyciąga jej związek z gitarzystą zespołu Afromental — Aleksandrem Milwiw-Baronem. Kobieta działa prężnie również w biznesie - jest właścicielką sześciu firmy.

