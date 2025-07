Co przyniesie poniedziałek, 14 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możesz znaleźć się dziś w sytuacji, w której wiele stron chce tego samego, ale brakuje przywódcy, myśli przewodniej, iskry, która wybudzi towarzystwo z marazmu i wprawi towarzystwo w ruch. Może ty będziesz tą dobroczynną zmianą? W finansach w grę wchodzi wiele kierunków i sprzecznych koncepcji, a trzeba będzie wybrać jedną.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą stateczną, poważną i bardzo zaangażowaną we wszystko, za co się weźmie. Człowiek ten nie lubi wielkich gestów, a skupia się na czynach. Wierzy też w siłę uczciwej pracy, w codzienny wysiłek. Będzie dobrym przyjacielem. W finansach masz świetne przygotowanie techniczne. Pracuj nad kontaktami z ludźmi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych możliwe będą randki, spotkania pełne pasji i wzajemnej ciekawości. Ktoś rzuca ci wyzwanie. Czy je podejmiesz? Druga strona może pociągać swoim zdecydowaniem, wolą życia, ale i odpychać nieumiejętnością pójścia na kompromis. Czy i ty miewasz z tym problem? W finansach trzeba będzie dostosować się do kogoś krnąbrnego.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Sprawiedliwość

W kontaktach prywatnych trzeba będzie zachować neutralność. Ktoś może wciągać cię w konflikt, kazać wybrać stronę. Ale ty nie jesteś od tego, żeby rozsądzać bliskich. Pozwól sobie kochać każdą z tych osób, nawet jeśli one nawzajem serdecznie się nie znoszą. W finansach dobrze będzie zająć się sprawami urzędowymi, przygotować raport lub konspekt.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 4 Denarów

W relacjach osobistych czas zadbać o to, co masz. Nie szukaj nowych wrażeń, skoncentruj się na bliskich. "Stare" znajomości wymagają dopieszczenia. Pokaż komuś, że wciąż cię ekscytuje, że nie traktujesz go wyłącznie jako bezpiecznej "bazy", w której można bezpiecznie zapaść w letarg. W finansach nie ma dobrego momentu na duże inwestycje, oszczędzaj pieniądze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Mieczy

W kontaktach prywatnych za wszelką cenę… chroń własny spokój. Jeśli trzeba, wycofaj się, graj na zwłokę, nie odbieraj telefonu. Czasem to dużo lepsze wyjście niż konfrontacja, choć wielu nie wyda się eleganckie. Trudno. Warto poczekać, aż emocje opadną, niż pokłócić się w nerwach, a potem to odkręcać. W finansach ktoś nie udzieli Ci jednoznacznej odpowiedzi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych okaż pewność siebie i nie miej żadnych wątpliwości, że należy ci się wszystko, co najlepsze. Jeśli jesteś w związku, to nabierze on rumieńców, a jeżeli męczy ci samotność, to na horyzoncie pojawi się ktoś intrygujący. Nie czekaj wówczas w kącie, aż cię znajdzie! W finansach możliwy będzie wyjazd połączony z awansem, przeniesienie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie zauroczenie, pierwsze spotkanie, pochwycenie kogoś wzrokiem. To jeszcze nie jest ten moment, by się deklarować, ale jak najbardziej możesz obserwować, dopytywać, puszczać wodze fantazji. Nie wstydź się różowych okularów na nosie. W finansach możesz nawiązać współpracę z kimś, kogo bardzo lubisz i kto Cię inspiruje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

SKarta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z mężczyzną, który jest bardzo drażliwy na punkcie honoru, reputacji, dotrzymywania słowa. Ten ktoś poważnie traktuje swoje deklaracje, więc lepiej od razu postawić sprawy jasno, wyznaczyć granice i warunki porozumienia. W finansach możesz otrzymać życzliwą poradę od męskiego krewniaka.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą czarującą, rwącą spojrzenia i westchnienia. Ten ktoś dużo mówi, często pokazuje się w towarzystwie, ale tak naprawdę niewiele o nim wiadomo. Niektórzy skutecznie odwracają uwagę od swojego wnętrza imponującą fasadą i skłonnością do flirtów. W finansach możesz otrzymać propozycję, która ma jednak pewne "ale".

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Śmierć

W życiu prywatnym największym wyrazem miłości bywa… odejście. Wiesz, jak jest. Trzeba stanąć na nogi, przestać polegać na niektórych osobach. Ktoś bliski może tego nie rozumieć, trzymać się kurczowo tego, co już dawno nie działa. A może to ty boisz się zmian? Niepotrzebnie. One uwolnią Cię, dodadzą skrzydeł. W finansach szykuje się likwidacja firmy lub stanowiska.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć ważne rozmowy z przyjaciółmi oraz z przedstawicielami innych pokoleń. Szczególnie młodsi członkowie wspólnoty będą wymagali twojej uwagi, zaangażowania, empatii. Młodość, energia i optymizm nie zawsze wystarczą, by podołać wyzwaniu. Wesprzyj je mądrością, życzliwością. W finansach zainteresuj się ekologią, OZE.

