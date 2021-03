Laureatka Złotego Globu i nagrody Emmy w nowej autobiograficznej książce opowiedziała o powstaniu filmu "Nagi instynkt", który zapewnił jej popularność i uznanie w branży. Okazuje się, że podczas kręcenia bodaj najsłynniejszej sceny aktorka została zmanipulowana i oszukana. "Dałam w twarz reżyserowi, uciekłam do samochodu i natychmiast zadzwoniłam do swojego prawnika" - wspomina Stone.

Reklama

Zdjęcie W nadchodzącej autobiografii aktorka opowiedziała o wielu przypadkach nadużyć ze strony reżyserów i producentów, których padła ofiarą na przestrzeni lat /Rex Features /East News

"Nagi instynkt" przez wielu uznawany jest za klasykę światowego kina. Kultowy thriller z 1992 roku zagwarantował nieznanej wówczas szerszej widowni Sharon Stone ogromną popularność, katapultując ją do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Kulisy powstania produkcji okazują się tymczasem cokolwiek niepokojące - w czekającej na premierę autobiograficznej książce "The Beauty of Living Twice" aktorka ujawniła, że na planie padła ofiarą manipulacji i kłamstw.

Reklama

Jak wynika z udostępnionych przez "Vanity Fair" fragmentów książki, podczas kręcenia słynnej sceny przesłuchania, gwiazda nie była świadoma, że na ekranie widoczne będą jej intymne części ciała. Reżyser filmu, Paul Verhoeven miał nakłonić ją do zdjęcia bielizny pod pretekstem technicznych problemów. Zapewnił przy tym aktorkę, że kamera nie uchwyci jej nagości.

"Wezwano mnie, abym obejrzała gotowy film po zmontowaniu. Pamiętam, że pomieszczenie było wypełnione agentami i prawnikami, spośród których większość nie miała nic wspólnego z projektem. W ten oto sposób po raz pierwszy zobaczyłam na ekranie swoje krocze, na długo po tym, jak byłam wielokrotnie zapewniana: "Nic nie widzimy, musisz zdjąć majtki tylko dlatego, że odbijają światło". Toczyła się dyskusja na ten temat, każdy miał coś do powiedzenia. Ale skoro wagina, o której mowa należy do mnie, pozwólcie, że powiem jedno: inne punkty widzenia są gó*** warte. Po obejrzeniu tej sceny dałam w twarz reżyserowi, uciekłam do samochodu i natychmiast zadzwoniłam do swojego prawnika, Marty’ego Singera" - ujawniła Stone.