Sophie Peschisolido, jest córką Karren Brady - członkini Izby Lordów. Ta 25-latka wybrała zupełnie inną karierę, niż jej słynna matka. Zamiast polityką zainteresowała się modelingiem, czego efekty jej fani mogą podziwiać w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Karren Brady z córką Sophią podczas odbierania tytułu baronowej /WPA Pool /Getty Images

Karren Brady jest uznaną angielską dziennikarką, bizneswoman, a od 2014 roku jest członkinią Izby Lordów, czyli izby dwuizbowego parlamentu brytyjskiego.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną kanadyjskiego piłkarza Paula i matką dwójki pociech. To właśnie jej córka, 25-letnia Sophie zwróciła na siebie uwagę mediów.



Ta piękność zdecydowanie nie poszła w ślady matki i nie w głowie jej poważna kariera polityczna. Sophie zdecydowała się na modeling i trzeba przyznać, że całkiem nieźle radzi sobie w tej branży!



Sophie zachwyca swoją urodą na każdym zdjęciu - jest naturalna, a do tego jej sylwetka wygląda pięknie. Nic więc w tym dziwnego, że chwali się swoim wyglądem.



Obecnie w mediach społecznościowych obserwuje ją 266 tysięcy osób, a liczby wciąż rosną! To właśnie tam chwali się pięknymi zdjęciami.





