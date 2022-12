Stella McCartney żegna Vivienne Westwood! "Boże chroń Westwood"

Vivienne do ostatniej chwili robiła to, co kochała, projektując, pracując nad swoją sztuką, pisząc książkę i zmieniając świat na lepsze. Prowadziła niesamowite życie. Jej innowacyjność i wpływ w ciągu ostatnich 60 lat były ogromne i będą kontynuowane w przyszłości. Vivienne uważała się za taoistkę. Napisała: „Duchowy system Tao. Tao nigdy nie było bardziej potrzebne. Tao daje ci poczucie przynależności do kosmosu i nadaje cel twojemu życiu; daje ci poczucie tożsamości i siłę, gdy wiesz, że żyjesz życiem, jakim możesz żyć i dlatego powinieneś żyć: w pełni wykorzystaj swój charakter i w pełni wykorzystaj swoje życie na ziemi”. Świat potrzebuje ludzi takich jak Vivienne, aby dokonać zmiany na lepsze