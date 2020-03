Sylwia Madeńska krytykuje program TVN

Zwyciężczyni polsatowskiego programu „Love Island”, Sylwia Madeńska, wypunktowała słabe strony konkurencyjnego projektu TVN7, „Hotelu Paradise”. Podkreśla, że uczestnicy kręconego na Bali programu o miłości zbytnio zatracili się w kunktatorstwie, zaniedbując budowanie między sobą relacji.

Piękni single i singielki spotykają się w ekskluzywnej willi w rajskim miejscu, gdzieś za granicą. Muszą znaleźć dla siebie parę, by nie odpaść z programu i dotrwać do finału.



Konstelacje par często się zmieniają, a w trakcie programu pojawiają się nowi uczestnicy - to wszystko potęguje dramaturgię. Na tym pomyśle opierają się dwa telewizyjny projekty - "Love Island" i "Hotel Paradise".



Pierwszy był hitem jesiennej ramówki Polsatu, drugi od końca lutego jest emitowany przez TVN7.

Zwycięzcami "Love Island" zostali Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Ich telewizyjne pięć minut wciąż trwa.



Sukces w "miłosnym" programie zaowocował zaproszeniem do 11. edycji "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami". Chociaż Sylwia i Mikołaj pochłonięci są treningami tanecznymi, znaleźli chwilę, by przyjrzeć się sercowym perypetiom bohaterów "Hotelu Paradise".