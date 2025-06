Cukier biały to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych na świecie substancji, którą wykorzystuje się do słodzenia żywności czy napojów . Cukier biały pozyskuje się z buraka cukrowego , z kolei cukier trzcinowy , jak sama nazwa wskazuje - z trzciny cukrowej .

Cukier biały to produkt rafinowany, a więc poddawany oczyszczaniu, co oznacza, że podczas jego produkcji usuwane są minerały czy melasa, a finalny artykuł spożywczy, który trafia do sklepów, zawiera przede wszystkim sacharozę. W przypadku cukru trzcinowego jest on zazwyczaj oferowany w sprzedaży w postaci nierafinowanej i wówczas zawiera niewielką ilość melasy trzcinowej, która odpowiada za brązowy kolor cukru, ale i świadczy o zawartości minerałów takich jak żelazo, magnez czy wapń.