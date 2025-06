Dlaczego kot ugniata brzuch? Chce ci coś przekazać

Przyjęło się sądzić, że koty to urodzeni samotnicy, ale prawda o tych zwierzakach jest inna. Koty od małego łakną bliskości, chętnie tulą się do swoich sióstr i braci, a później także do swoich opiekunów.

Ugniatanie to charakterystyczne, naprzemienne i rytmiczne dociskanie łapek do podłoża. Koty ugniatają wyłącznie miękkie i elastyczne powierzchnie, takie jak poduszki, koce, kołdry, posłania i ciała swoich opiekunów, w szczególności brzuch i kolana. Kocie ugniatanie bywa też często połączone z innymi sygnałami werbalnymi i niewerbalnymi takimi jak:

Koci behawioryści nie wykluczają, że ugniatanie przez kota może być dla niego formą autoterapii. Mruczki wykorzystują uspokajającą moc tego rytuału, by się wyciszyć i złagodzić stres. To dlatego nie należy im przerywać ani zabraniać takich zachowań - ugniatanie to część kociej natury, z której i my możemy korzystać!