Instagramerka Sylwia Przybysz i znany youtuber Jan Dąbrowsky są parą od 4 lat, doczekali się już dwóch córek i od 2020 roku po zaręczynach zapowiadali, że zamierzają się pobrać. W tym czasie oboje przygotowywali uroczystość. Sylwia Przybysz dzieliła się z fankami szczegółami uroczystości, podkreślając, że wśród zaproszonych oprócz jej córeczek będzie także 45 innych dzieci.

Zdjęcie Państwo młodzi tuż po ceremonii/ jdabrowsky / Instagram

Państwo młodzi postawili na klasyczne stylizacje z nutką ekstrawagancji. Klasyczna biała suknia Sylwii Przybysz z rozkloszowanym dołem, wyszła spod rąk projektantki Violi Piekut, która na ślub ubierała także Anię Guzik czy Joannę Jabłczyńską.

Reklama

Zdjęcie Nowożeńcy chętnie pozowali do zdjęć/ IG sylwiaprzybysz / Instagram

Delikatny look dopełniał długi, powłóczysty welon, włosy wystylizowane w fale rodem z Hollywood i mocny, wyrazisty makijaż oraz bukiet w delikatnych pastelowych odcieniach. Dąbrowski postawił natomiast na elegancki smoking z marynarką w odcieniu bordo i muchą oraz klasycznymi, czarnymi lakierkami. Aby jednak nie było zbyt poważnie, 25-latek postawił na fryzurę w stylu "out of the bed".

Zdjęcie Humory dopisywały/ IG jdabrowsky / Instagram

W relacjach na Instastories widać, że sama uroczystość była dla młodziutkich influencerów niezwykle wzruszająca.

Nie ogarniam, co się dzieje mówiła poruszona Sylwia Przybysz

O jeju, będziesz moją żoną. Coś pięknego! mówił z uśmiechem Dąbrowski

Impreza rozpoczęła się tradycyjnym pierwszym tańcem młodej pary. W oparach ciężkiego dymu para zaprezentowała gościom wyćwiczony wcześniej układ. Zamiast tradycyjnego tortu małżonkowie postawili na modne ostatnio monoporcje. Stelaż z bezami udekorowanymi bitą śmietaną i owocami wjechał na środek parkietu, robiąc spektakularne wrażenie.

Zdjęcie Pierwszy taniec został dopracowany we wszystkich szczegółach/ IG sylwiaprzybysz / Instagram

Zdjęcie Zamiast tradycyjnego tortu para młoda zaserwowałam gościom bezowe monoporcje/ IG sylwiaprzybysz / Instagram

Pytana wcześniej o koszty imprezy Sylwia Przybysz odpowiedziała fankom z rozbrajającą szczerością: "Myślałam, że dam radę to zliczyć, ale w pewnym momencie przestałam". 23-latka zdradziła także, że zamierza zmienić nazwisko na Dąbrowska, jednak w social mediach pozostanie przy panieńskim, pod którym jest wszystkim znana.

Nowożeńcom życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

Zobacz także:

Demi Rose w hicie tego lata! Co za strój!

Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast "Zdanowicz.Pomiędzy wersami"