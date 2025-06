W Polsce miejsc idealnych na weekendowy wypad nie brakuje. Osoby poszukujące pięknych krajobrazów do listy powinny dopisać Ogród Pełen Lawendy w Małopolsce. To miejsce, które co roku przyciąga nie tylko łowców pięknych kadrów, ale i tych, którzy chcą się poczuć jak we francuskiej Prowansji.