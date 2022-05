Tak wygląda dziś Janusz Tracz z "Plebanii". Bardzo się zmienił?

Janusz Tracz to jedna z najpopularniejszych postaci serialu "Plebania", który cieszył się ogromną popularnością na początku lat 00. Wcielający się w tę rolę Dariusz Kowalski stworzył kultową postać, która do dziś jest bohaterem memów i humorystycznych filmików. Jak wygląda dziś serialowy Janusz Tracz i co u niego słychać?

Zdjęcie Dariusz Kowalski w roli Janusza Tracza w serialu "Plebania" / VIPHOTO / East News