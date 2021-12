Kim były "króliczki Playboy'a" Hugh Hefnera?

W 2005 roku na ekranach widzów pojawił się program "Króliczki Playboy'a" emitowany za pośrednictwem stacji MTV oraz E!. To tam zostało pokazane bajeczne oraz rozpustne życie milionera, założyciela i wydawcy naczelnego "Playboy'a" - Hugh Hefnera.

Wraz z nim w jego imponującej willi mieszkały modelki - Holly Madison, Kendra Wilkinson i Bridget Marquardt. Widzowie reality-show mogli podglądać ich prace i codzienne życie z Hugh Hefnerem.



Wielu interesowało, jakie kontakty przez wszystkie lata wspólnego życia łączyły Hefnera i dziewczyny. "Króliczki" długo milczały na ten temat i dopiero po śmierci założyciela czasopisma, który zmarł w 2017 roku, zaczęły wypływać szokujące fakty dotyczące życia w willi.



Holly Madison przerywa milczenie

Zdjęcie W reality show "Króliczki Playboy'a" pokazane były kulisy życia w willi Hefnera. Okazało się jednak, że to nie całą prawda / Carlo Allegri / Getty Images

O kulisach tego, co działo się za murami pięknego domu, donosiły same zainteresowane. Teraz to właśnie Holly Madison zabrała głos i wróciła wspomnieniami do tych lat swojego życia.



To ona cieszyła się statusem "dziewczyny numer jeden" Hefnera i okazuje się dopiero teraz, czym było to okupione.



"Czułam się, jakbym była w cyklu obrzydliwych rzeczy i nie wiedziałam, co robić. Doszłam do punktu, w którym jakby załamałam się pod presją i poczuciem, że muszę wyglądać dokładnie tak samo, jak każda inna" - opowiedziała po latach Holly w serialu dokumentalnym "Secrets of Playboy".

Hefner decydował o wszystkim, co dotyczyło dziewczyn, z kim się spotykają, jak wygląda ich dzień, a nawet - jak wyglądają one same. Kiedy Holly ścięła swoje blond loki, Hugh wpadł we wściekłość.



Przy okazji wspomnień innych dziewczyn, wyszło na jaw, że w willi powszechnie dostępne były różne używki, także narkotyki. Doniesienia te potwierdziła była asystentka Hefnera, Lisa Loving Barrett.



Madison także nie ukrywała, że miała kontakty seksualne z Hugh Hefnerem. O tym z kolei opowiedziała w podkaście "Call Her Daddy".



"Kiedy po raz pierwszy wpadłam w tę sytuację, w mojej głowie tej pierwszej nocy, kiedy uprawiałem seks, pomyślałam: 'OK, zrobiłam to. Przekroczyłam własne granice i nie czułam się z tym dobrze'. Teraz muszę zmienić tę sytuację" - wyznała Holly Madison.

Madison opowiadała także o grupowych orgiach, a opowieści te wstrząsnęły opinią publiczną:



"Wyobraź sobie, że uprawiasz seks z kimś w pokoju pełnym kobiet, które cię nienawidzą - wyznała Madison, opisując orgie.



Zdjęcie Holly Madison dopiero po śmierci Hugh Hefnera odważyła się opowiedzieć swoją historię / Mark Mainz / Getty Images

