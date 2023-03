Katie Price królową nieudanych tatuaży? Wpadek nie brakowało!

Tina Louise to australijska modelka i influencerka, znana ze związku z aktorem kultowego "Beverly Hills 90210", Brianem Austinem Greenem. Seksowna blondynka jest także fanką tatuaży i roznegliżowanych fotek, którymi regularnie raczy fanów na Instagramie.

Tina karierę rozpoczęła w wieku 25 lat, gdy otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. W późniejszych latach pojawiała się na okładkach takich magazynów jak Maxim czy Zoo Weekly i rozwijała swoje media społecznościowe. Dziś tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 2,5 miliona fanów.

Choć Tina skończyła już 41 lat, może się pochwalić perfekcyjnym ciałem. Krągłe pośladki, idealnie płaski brzuch i wyćwiczone ramiona otwierają jej drogę na okładki najpoczytniejszych magazynów świata. Ona jednak stawia głównie na media społecznościowe i dosłownie zasypuje fanów efektami licznych sesji zdjęciowych.

Tina Louise pokazała fanom fotki w bikini i seksownej bieliźnie! Ale ciało...

Tina Louise zachwyciła właśnie fanów dwiema nowymi fotkami. Na pierwszej modelka pozuje w skąpym, żółtym bikini, ciesząc się słońcem i eksponując perfekcyjne ciało. Na drugiej kusi fanów w fioletowym gorsecie.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Fani natychmiast zareagowali, komplementując seksowną modelkę:

- "We wszystkim co nosisz, niezależnie od tego, czy to kostium pływacki czy bielizna, wyglądasz nieziemsko", "Piękna", "Absolutnie niesamowita Tina Louise", "Kocham cię", "O wow" - piszą.

Wam też podobają się nowe fotki Tiny?

