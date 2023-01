Tina Louise to seksowna blondynka, której popularność przyniósł głównie związek z gwiazdą "Beverly Hills 90210", aktorem Brianem Austinem Greenem, wytatuowane ciało i skłonność do śmiałego eksponowania go w sieci.

Tina, którą na Instagramie obserwuje już ponad 2,6 miliona fanów karierę zaczęła od kilku okładek, m.in. magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, a w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. Dziś modelka i influencerka ma 41 lat i wciąż zachwyca formą i perfekcyjną figurą.

Tina chętnie chwali się nią na Instagramie, gdzie regularnie dzieli się z fanami fotkami w zmysłowej bieliźnie czy kusych strojach bikini. Ostatnio znów rozpaliła wielbicieli do czerwoności!

Tina Louise znów kusi fanów w bieliźnie. Seksowna sesja!

Tina Louise pochwaliła się fanom fotką, na której pozuje w białym stroju bikini i kapelusiku w tym samym kolorze.

Fani szybko zareagowali, zasypując modelkę komplementami:

- "Hej Tina, wyglądasz niesamowicie", "Jesteś nieziemska", "Ale piękna", "Wyglądasz fantastycznie" - piszą.

Kilka dni wcześniej Tina zachwyciła też fotkami w granatowym zestawie, składającym się z kusych majtek i gorsetowego stanika.

W której wersji Tina podoba wam się bardziej?

