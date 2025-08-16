Oczernianie ziemniaki. Skąd wziął się ten pogląd na temat kartofli?

Potocznie przyjęło się, że "ziemniaki tuczą". To powtarzane zdanie, które nie jest prawdziwe, sprawiło, że niedoceniamy tego warzywa i często traktujemy je jak kaloryczny dodatek do obiadu.

Jaka jest jednak prawda? Ziemniaki są jednym z najpopularniejszych warzywyw w Polsce, ale często wciąż właśnie z powodu złego przeświadczenia o nich mają złą sławę. Większość z nich spożywana jest w formie frytek lub chipsów, więc wiele osób uważa je za niezdrowe.

Czasem też lądują na naszych talerzach ze sporą ilością tłuszczu i to właśnie on czyni danie kaloryczne, a nie same ziemniaki.

Badania pokazują, że jedzenie jednego średniej wielkości ziemniaka dziennie może być elementem zdrowej diety i nie zwiększa ryzyka zachorowania na cukrzycę, chorobę serca lub udar, pod warunkiem, że ziemniak jest gotowany na parze lub pieczony i przygotowywany bez dodawania zbyt dużej ilości soli lub tłuszczów nasyconych.

Badanie z 2020 roku wykazało, że spożywanie niesmażonych ziemniaków wiąże się również z większym spożyciem potasu i błonnika w porównaniu ze spożywaniem rafinowanych zbóż, takich jak biały ryż, biały chleb czy makaron.

Ziemniaki to nie tylko potas. Mają wiele korzyści

Badania wykazały, że ziemniaki są bogate w wiele witamin i minerałów, a jeśli gotuje się je na parze, piecze lub piecze ze skórką, mogą być bardziej odżywcze niż rafinowane węglowodany.

Przede wszystkim zemniaki są bogatym źródłem potasu, który jest ważny dla regulacji ciśnienia krwi.

Ziemniaki to także źródło błonnika, jeśli są spożywane ze skórką. Średni ziemniak ze skórką może zawierać 2-4 gramy błonnika. Odżywia on dobre bakterie w jelitach i pomaga w utrzymaniu regularnych wypróżnień.

Średni ziemniak może zawierać także 20-40 miligramów witaminy C, co stanowi prawie połowę zalecanego dziennego spożycia. Organizm nie wytwarza witaminy C, dlatego należy ją dostarczać z pożywieniem. Ten mikroskładnik odżywczy jest przeciwutleniaczem, który może zmniejszać ryzyko chorób, wzmacniać układ odpornościowy i zwiększać produkcję kolagenu.

Jednak, żeby korzystać z dobrodziejstw tego warzywa, warto ograniczyć dodatek tłuszczu, a także postawić na ziemniaki gotowane w wodzie z niewielką ilością soli lub w ogóle bez niej, lub pieczone w piekarniku.

