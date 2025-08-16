Ostatnie lata dały się Tori Spelling mocno we znaki, ale wszystko wskazuje na to, że pokonała już trudności i z nadzieją patrzy w przyszłość. Aktorka, która była zdecydowanie jedną z największych gwiazd lat 90., a na wielkim ekranie zadebiutowała już jako dziecko, poukładała swoje relacje z byłym mężem, Deanem McDermottem, zaangażowała się w prowadzenie swojego autorskiego podcastu, aktywnie rozwija Instagram i regularnie spotyka się z fanami serialu "Beverly Hills 90210".

Co słychać u Tori Spelling?

Tori jest częstym gościem "90's Con", czyli cyklicznych eventów poświęconych sztandarowym filmom, serialom telewizyjnym i programom lat 90. Podczas tych wydarzeń fani produkcji mogą spotkać się z ulubionymi gwiazdami, zrobić wspólne zdjęcia i powspominać dekadę, za którą tęsknią. Obok Tori w wydarzeniach udział biorą tacy aktorzy serialu jak Brian Austin Green, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Ian Ziering i Jason Priestley.

Choć niektórzy zarzucają Tori, że jedyne co robi, to odcinanie kuponów od sławy i korzystanie ze znanego nazwiska, to aktorka wciąż stara się zaskakiwać fanów nowymi, autorskimi projektami. Obecnie skupia się na podcaście, ale ma na koncie także kolekcję dodatków do domu, zaprojektowaną wraz z przyjaciółką z serialu "Beverly Hills 90210", Jennie Garth.

Tori Spelling pochwaliła się zdjęciem z przyjacielem. Fani dobrze go znają

Tori Spelling aktywnie działa też na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 1,8 mln fanów. Gwiazda chętnie dzieli się tam z nimi migawkami z zawodowego oraz prywatnego życia i publikuje zdjęcia modnych stylizacji. Teraz pochwaliła się uroczą fotką z przyjacielem po fachu.

Tori Spelling opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje z aktorem "Beverly Hills 90210" i byłym mężem Megan Fox, Brianem Austinem Greenem. Tori zapozowała w dżinsowych ogrodniczkach, spod których wystawała sportowa bielizna. Brian postawił na klasyczny, biały t-shirt i czapeczkę.

Uwagę fanów zwróciły jednak ich stylowe okulary. Aktorka postawiła na, modne w ostatnich latach, grube, czerwone oprawki, a serialowy David postawił na zawsze bezpieczną klasykę. Kto wypadł lepiej?

