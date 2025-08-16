Druga połowa sierpnia będzie należeć do nich. Awans to tylko początek

Wróżka Aira

Końcówka sierpnia rozświetli drogę trzem znakom, które przez ostatnie miesiące mogły czuć się zepchnięte na dalszy plan. Teraz wszystko się zmieni. Dzięki sprzyjającym układom Marsa, Wenus i Księżyca pojawi się szansa, by przejąć inicjatywę i zrobić wyraźny krok do przodu - zwłaszcza zawodowo. Awans to zaledwie początek tego, co się wydarzy. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

Dla tych znaków końcówka sierpnia będzie przełomowa
Dla tych znaków końcówka sierpnia będzie przełomowa

Baran - nowa rola, nowe szanse

Dla Barana sierpień kończy się intensywnym, ale przełomowym ruchem. Mars w zgodzie z Uranem i Plutonem przynosi nie tylko większą motywację, ale też zdolność do rozpoznania właściwego momentu na działanie. Baran wyczuwa, że nie trzeba już czekać ani kalkulować - pora postawić na konkret. W miejscu pracy może pojawić się nagła propozycja zmiany stanowiska, prowadzenia projektu albo reprezentowania zespołu na zewnątrz. Ten ruch nie jest przypadkowy - otoczenie dostrzega kompetencje i pewność, które wcześniej mogły umykać.

To czas, by mówić głośno i zdecydowanie. Jeśli jednak jesteś zodiakalnym Baranem, miej na uwadze, by nie zranić czyichś uczuć. Działania z poziomu chciwości i złości nie przyniosą pożądanych skutków.

Końcówka sierpnia przyniesie im szczęście i awans

Panna - wykorzystają swój potencjał

Słońce wchodzące 22 sierpnia do znaku Panny rozświetla potencjał, który wcześniej nie miał szansy się w pełni ujawnić. Dodatkowe wsparcie Wenus, Merkurego i Jowisza buduje grunt pod to, co może się wydarzyć w pracy lub w sferze odpowiedzialności. Przychodzi moment, w którym wcześniejsze starania zaczynają przynosić efekty - przełożeni zauważą konsekwencję, kompetencje i spokój, który Panna wnosi do zespołu. To dobry czas, by wziąć na siebie coś więcej, ale też nie bać się wyróżnienia. Jeśli pojawi się awans, to będzie zasłużony.

Skorpion - zmiana warta ryzyka

Po 28 sierpnia, gdy Księżyc wejdzie w znak Skorpiona, energia się zagęści - ale to nie moment niepokoju, tylko działania. Wenus, Jowisz i Pluton układają się w sposób, który będzie sprzyjać zdecydowanym ruchom. To czas, by przestać obserwować i zacząć działać. Przez ostatnie tygodnie wiele sytuacji było analizowanych i składanych w całość. Teraz można wreszcie ruszyć z czymś, co wymagało odwagi: zmiana działu, rozmowa z przełożonym, sięgnięcie po to, co się czuło poza zasięgiem. Ryzyko? Tak, ale opłacalne!

Druga połowa sierpnia to czas, w którym warto być blisko siebie i swoich celów, bo wszechświat może zaskoczyć dokładnie wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Jeśli interesują cię szczegóły, sprawdź horoskop dzienny.

