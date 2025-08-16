Czy warto pić kawę podczas upałów? Opinie ekspertów

Zanim odrzucimy kawę przez wzgląd na upały, powinniśmy wiedzieć, jak wysokie temperatury wpływają na nasz organizm. Podczas letniej pogody nasz organizm traci sporą ilość wody w wyniku pocenia. Przez ten proces spada w naszym organizmie stężenie elektrolitów. Z tego powodu tak ważne jest regularne nawadnianie się. Warto do tego wykorzystać w szczególności wodę - będzie najlepszym napojem do ugaszenia pragnienia. Inne napoje mogą mieć często odwrotny skutek i prowadzić do jeszcze większego odwodnienia naszego organizmu.

Tak jest w przypadku napojów, które w swoim składzie mają kofeinę. Jest to przede wszystkim kawa, ale również herbata oraz napoje energetyczne. Reakcja naszego organizmu na kofeinę w większości sytuacji jest raczej pozytywna - wspomaga koncentrację, zmniejsza uczucie senności, dodaje energii. Jej wadą jest jednak to, że prowadzi do odwodnienia organizmu. Kofeina to diuretyk, czyli substancja, która pomaga w usuwaniu wody przez mocz.

Ekspert ds. żywienia prof. dr hab. Mirosław Jarosz podkreśla jednak, że moczopędne działanie kofeiny jest tylko chwilowe. Z tego powodu, kiedy nie przesadzamy z ilością pitej kawy, nasza równowaga wodno-elektrolitowa nie jest zagrożona jej negatywnym wpływem. Z tego powodu można sięgać po napój nawet w upały, ale należy pamiętać o jego rozsądnych porcjach.

Popularnym mitem jest to, że w wyniku picia kawy tracimy ważne mikroelementy, jak np. magnez. Prawda jest jednak inna, co pokazują badania - jedna filiżanka espresso może dostarczyć nam nawet 25 mg tego pierwiastka. Jak podsumowuje prof. Jarosz, niedobory magnezu głównie wynikają z niewystarczającego spożycia tego pierwiastku, a nie z picia kawy.

Jaką kawę wybierać latem?

Właściwości kawy nie sprawiają oczywiście, że podczas upałów należy z niej całkiem rezygnować. Umiarkowana ilość nie powinna nam zaszkodzić, szczególnie kiedy możemy postawić na orzeźwiające alternatywy dla tradycyjnej, gorącej kawy. W ciepłe dni możemy sięgnąć po cieszące się popularnością mrożone wersje tego napoju, takie jak frappe, freddo, tonic espresso, orange espresso czy cold brew. Wiele osób latem wybiera kawowe desery - z bitą śmietaną, lodami czy czekoladą.

Włosi jednak są przekonani, że klasyczne espresso to najlepszy sposób na zapewnienie sobie energii podczas gorących dni. Niezależnie od naszego wyboru powinniśmy pamiętać, że kawa to w dalszym ciągu przyjemność i chwila wytchnienia. Nie chodzi jedynie o kofeinę, ale również jej aromat, który potrafi poprawić nastrój i pomóc w relaksie.

Jak pić kawę, by nie zaszkodziła w upał?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jak nasz organizm reaguje na działanie kofeiny. Wpływa na to wiek, choroby, przyjmowane leki, aktywność fizyczna oraz wiele innych czynników. Z tego powodu kluczem jest nasze samopoczucie. Organizm powie nam, kiedy przesadziliśmy z ilością kawy i kiedy nie powinniśmy sięgać po kolejną filiżankę.

Aby mieć pewność, że kawa nie wpłynie negatywnie na nasz organizm podczas upałów, warto łączyć ją z innymi napojami. Nie powinna być jedynym płynem, jaki przyjmujemy latem. Warto również ograniczyć jej ilość. Przyjmuje się, że pięć filiżanek tego napoju dziennie to ryzykowna dawka kofeiny dla naszego organizmu - nie należy jej przekraczać. Za umiarkowaną ilość kawy w ciągu dnia przyjmuje się od trzech do pięciu filiżanek. Taka ilość może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. W upalne dni warto jednak nawet ją ograniczyć, aby mieć pewność, że organizm nie odczuje zbyt mocno skutków odwodnienia.

Nadmiar kawy w naszej diecie może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie niezależnie od pogody, jaka panuje za oknem. Do najpopularniejszych objawów nadmiaru kofeiny w naszym ciele należą:

kołatanie serca,

drżenie rąk,

bóle głowy,

nerwowość,

wahania ciśnienia tętniczego,

problemy ze snem.

Szczególnie na ten napój powinny uważać osoby cierpiące na choroby serca i nadciśnienie. W połączeniu z upalną pogodą picie kawy może być dla nich szczególnie niebezpieczne.

