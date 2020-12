Tomasz Kammel opublikował wideo z pijaną kobietą. Finał zaskakuje!

​Prezenter telewizyjny zamieścił na Instagramie filmik, na którym w sztok pijana Brazylijka zatacza się na miejskiej ulicy, opiera o drzwi i spada ze schodów do piwnicy. Na koniec słychać tylko jej żałosne "aj". W opisie Kammel wyjaśnił, że to dopiero początek czegoś wyjątkowo dobrego.

"Koniecznie przeczytajcie" - zaczął. "Ta dziewczyna po pijanemu zleciała ze schodów i wpadła do domu obcej sobie kobiety. Gdy wytrzeźwiała, wróciła by przeprosić. Okazało się, że właścicielka mieszkania jest ciężko chora na raka. Usłyszawszy to bohaterka filmu rozpoczęła zbiórkę na jej leczenie. W jeden dzień uzbierała ponad 10 tysięcy dolarów. Niezwykłe są ścieżki, jakimi spaceruje przeznaczenie". Prezenter zaapelował też, by rozsyłać to przesłanie.

Historia w pierwszej chwili wydaje się niewiarygodna. Sprawdziliśmy. Temat młodej, pijanej Brazylijki, która cudem nie połamała sobie kości spadając ze schodów (co udokumentowano na filmie), wcześniej pojawił się na forum popularnego na świecie serwisu Reddit (podobnego do naszego Wykopu). Tutaj rozgorzała dyskusja, w której większość użytkowników uznała arbitralnie bohaterkę za naciągaczkę. Zauważono przy tym, że w ciągu jednego dnia, po opublikowaniu wideo, przybyło jej w Instagramie 300 tys. followersów (wcześniej miała ich 8 tys.). A jednak bohaterka jest autentyczna. Nazywa się Deise Gouveia, ma 21 lat, mieszka w Rio de Janeiro i pracuje w gastronomii, a przy tym studiuje rachunkowość. Na zdjęciach, publikowanych w mediach społecznościowych, prezentuje się jako osoba bardzo spontaniczna, a przy tym potrafiąca korzystać z uroków życia. Starsza pani, której teraz pomaga - po tym, gdy wpadła do piwnicy jej domu - to z kolei chorująca na raka jelita grubego Ana Paula.

Dziś Deise Gouveia stała się bohaterką brazylijskich mediów. W wywiadach przyznaje, że postanowiła zostać influencerką i już otrzymuje propozycje reklamowania różnych marek. Mieszka w Complexo do Alemao (na północy Rio). Filmik nagrała towarzysząca jej w balandze przyjaciółka: Regiane. Po wypadku, Deise tak naprawdę od razu poszła do domu odespać pijaństwo - szczęśliwa, że z wypadku uszła cało (wydawało jej się, że opiera się o ścianę domu, a to były drzwi).

Na miejsce zdarzenia wróciła później, by przeprosić, bo... mama jej kazała (chodziło o dom sąsiadki). Z rozmowy wynikło, że sąsiadce przydałaby się świeża pielucha, bo choruje na raka. Na pomysł zbiórki pieniędzy Deise wpadła już sama. O zorganizowanie jej poprosiła zaufanego przyjaciela i udało się już zebrać nieco ponad 60 tys. reali brazylijskich (czyli ok 45 tys. zł).

Pod postem Tomasza Kammela komentatorzy dowcipkują o zaletach pijaństwa. Z kolei pod postami sprawczyni tego zamieszania prawie każde zdanie zaczyna się od nawiązania do Boga, jego nieoczywistych zamiarów i nietypowych "posłańców". Komentujący podchwycili też aktualne motto Deise: "Pij, upadaj i wstawaj".

Filmik z udziałem Deise Gouvei najlepiej obejrzeć na jej profilu instagramowym oraz w serwisie YouTube (tu pod tytułem: Final de baile, acabei virando meme"). W wersji udostępnionej przez Tomasza Kammela jest krótszy, przez co wiele traci.



