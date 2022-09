Księżniczka, która nie miała zostać królową

Elżbieta Windsor przyszła na świat przez cesarskie cięcie 21 kwietnia 1926 r., pierwotnie jej przeznaczeniem było życie jako bratanicy króla Anglii, jednak ponieważ wuj Edward VIII abdykował na rzecz swojego brata — Jerzego VI, Elżbieta stała się pretendentką do tronu. Jako księżniczka, członkini rodziny królewskiej miała do wypełnienia wiele obowiązków, szczególnie w tak ciężkich czasach, jakie spadły na Europę w 1939 r.



Zdjęcie Książę Jerzy i księżna Elżbieta pozują z niedawno narodzoną Elżbietą Aleksandrą Marią / Getty Images

14-latka, która uspokaja naród

W chwili wybuchu II wojny światowej Elżbieta miała 13 lat. Początkowo, pomimo oficjalnego wypowiedzenia wojny III Rzeczy 3 września 1939 r., Francja i Anglia w wojnę się nie zaangażowały (oficjalnym powodem była niegotowość do wojny). Wielka Brytania poczuła, czym jest II wojna światowa dopiero w 1940 r., kiedy niemieckie samoloty zaczęły bombardować Londyn. Wówczas przed zaledwie 14-letnią księżniczką postawiono zadanie utrzymywania wiary w zwycięstwo i łagodzenia strachu w narodzie.



Zdjęcie Księżniczki Elżbieta i Małgorzata podczas przemówienia w radiu w czasie II wojny światowej / Topical Press Agency / Stringer / Getty Images

Elżbieta stanęła na wysokości zadania i dzięki przemówieniom w radiu kierowanym do dzieci oraz spotkaniom z nimi podnosiła ich na duchu. Król Jerzy i jego rodzina była wówczas dla Anglików widomym symbolem niezłomności ich państwa. Żyli, działali, spotykali się z poddanymi. To był jasny przekaz: monarchia działa, zatem i Anglia nie może się poddać.

Na przemówieniach w radiu działalność Elżbiety Windsor podczas II wojny światowej jednak się nie kończyła. Jako szesnastolatka w 1942 r. odbyła swoją pierwszą wizytację wśród wojskowych oddziałów.

Prowadzić nauczyła się w Pomocniczej Służbie Terytorialnej Kobiet

Gdy skończyła 18 lat, czyli w 1944 r. wstąpiła do Auxiliary Territorial Service, czyli Pomocniczej Służby Terytorialnej Kobiet. Była to jednostka utworzona w 1938 r. Z zamysłu miał to być sposób na wykorzystanie ochotniczek, które chciałyby przysłużyć się armii i wesprzeć kraj w walce. To właśnie w ATS przyszła królowa Elżbieta nauczyła się prowadzić samochód. Podobno potrafiła kierować nie tylko autami, ale także ciężarówkami i karetkami ratunkowymi.



Zdjęcie Księżniczka Elżbieta w czasie II wojny światowej była mechanikiem / Mirrorpix / Contributor / Getty Images

W ramach ATS następczynię tronu traktowano jak szeregową ochotniczkę — a przynajmniej tak głosiła monarchistyczna propaganda. Przydzielono ją do oddziału mechaników, gdzie oprócz prowadzenia pojazdów, nauczyła się także je naprawiać. Podobno Elżbieta Windsor chwaliła się nawet swym arystokratycznym znajomym umazanymi smarem, czarnymi paznokciami. Jej pracę w Pomocniczej Służbie Terytorialnej Kobiet bardzo skutecznie wykorzystano propagandowo. Elżbiecie zrobiono wówczas wiele zdjęć na tle ciężarówek, a rodzice — król i królowa Wielkiej Brytanii, odwiedzili córkę na służbie. Dzięki Elżbiecie znacznie wzrosło zainteresowanie kobiet ATS i pojawiło się wiele nowych ochotniczek.



