Jednym ze znaków rozpoznawczych Ewy Wachowicz jest promienny wygląd. Jak gwiazda dba o cerę? Niegdyś zdradziła, że jej sekretnym sposobem na zachowanie młodego wyglądu jest regularne picie mikstury z siemieniem lnianym w roli głównej, które wypija ze szklanką soku z żurawiny.

Miss Polonia 1992 dba również o odpowiednią pielęgnację cery "od zewnątrz". W rozmowie z wizaz.pl wyznała, że na przesuszoną cerę pod oczami stosuje tani kosmetyk.

Wachowicz poleca pod oczy. Tania maść z apteki genialnie usuwa obrzęki

Chodzi o maść arnikową, którą w aptece można kupić już za 8-9 zł. Jak działa na twarz? Specyfik wpływa na zmniejszenie obrzęków, dzięki czemu sprawdza się idealnie jako dodatek do kremów pod oczy, ale i w pielęgnacji cery naczynkowej. Zmniejsza widoczność pajączków i niweluje zaczerwienienia. Maść arnikowa jest również stosowana w przypadku stłuczeń czy siniaków.

"To najtańszy kosmetyk, którego używam i absolutnie uwielbiam zwłaszcza latem, kiedy jestem zmęczona, a cera wysuszona. Do maści dodaję jeszcze krople oleju rycynowego. To jest mój taki rytuał na bardzo wysuszoną po lecie skórę pod oczami" - przyznała w rozmowie z wizaz.pl Ewa Wachowicz.

Jak działa maść arnikowa?

Arnika górska jest rośliną wieloletnią o żółto-pomarańczowych kwiatach. Jej działanie przeciwobrzękowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne jest znane od wieków. Roślina wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich skłonność do pękania.

Za lecznicze działanie arniki odpowiadają substancje takie jak

laktony seskwiterpenowe (łagodzą obrzęki i stany zapalne, wzmacniają naczynia krwionośne),

flawonoidy (działają przeciwzapalnie, chronią ścianki żył przed pękaniem),

olejki eteryczne (działają bakteriobójczo i grzybobójczo).

Maść arnikową należy stosować miejscowo na skórę. Nim użyjesz jej po raz pierwszy, przeprowadź próbę uczuleniową. Na niewielki fragment czystej skóry nanieś maść i delikatnie wmasuj. Pozostaw na 24 godziny i nie stosuj w tym miejscu żadnych kosmetyków. Obserwuj przez dwie doby - zdarza się, że reakcja alergiczna występuje dopiero po tym czasie.

Uwaga: maści nie należy nakładać na uszkodzą skórę czy otwarte rany, ponieważ może to nasilać stany zapalne.

