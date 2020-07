Viola Kołakowska na swoje 43. urodziny napisała wiersz

​W ostatnich miesiącach aktorka i partnerka Tomasza Karolaka dzieliła się w swoich mediach społecznościowych głównie teoriami spiskowymi. Ale w poniedziałek 13 lipca postanowiła zaprezentować swój talent poetycki. I opublikowała na Instagramie wiersz, który stworzyła z okazji swoich 43. urodzin.

Zdjęcie Viola Kołakowska dała się poznać w ostatnich miesiącach jako fanka teorii spiskowych /Podlewski /AKPA

Post opublikowany przez Violę Kołakowską w dniu jej urodzin wygląda osobliwie. Choć trzeba przyznać, że wszystko, co ostatnio pisze aktorka jest dość... oryginalne.



Tym razem Kołakowska zamieściła sugestywne zdjęcie, do którego pozowała w wieczorowej sukni z odsłoniętymi plecami. Aktorka stoi na czymś w rodzaju niewykończonego betonowego tarasu, a w tle widać bujną zieleń.



"W ciągłym konflikcie pomiędzy >>betonem<< a życiem ... I oto tak minęło(y) już 43 lat(a)" - napisała pod fotografią.

Na tym jednak przemyślenia Kołakowskiej się nie skończyły, bo z okazji swoich urodzin napisała biały wiersz, który również opublikowała:

Wdzięczna za wszystko czym i kim jestem...

Za wszystkie doświadczenia i doświadczanie ciągłe...

Za nieporozumienia i znoje moje

Za cholera mnie strzela

i we mnie strzelają? ...

Za wrzenia i pokój i dużo rozłamu

Za nieporozumienia i zrozum mnie wreszcie mój brachu...

Za teraz, jestem, nie będzie nigdy żalu

Za dzieci mój filar moje ja mój spokój

Rodzinę mój azyl

Przyjaciół do grobu

I myślę, że kiedyś tak spojrzę? zza rogu

na życia końcuszek i powiem - hej Violka wystarczy daj spokój, chodź już do domu...

Twórczość Kołakowskiej zrobiła na jej fanach duże wrażenie, gratulowali jej talentu, a także składali urodzinowe życzenia.



Aktorka w ostatnich miesiącach dała się poznać głównie jako piewczyni teorii spiskowych i koronasceptyczka. Na Instagramie nawoływała m.in. do bojkotu maseczek, a do ministra Szumowskiego zwróciła się słowami: "Panie ministrze, pan przestanie pić. Pan zadba o zdrowie psychiczne i się od nas odczepi. Jeżeli pan myśli, że my jesteśmy idiotami i pan nas może dalej straszyć jakimiś pierdołami, że jeżeli testy będą nadal wskazywać wzrost, to pan z powrotem wprowadzi jakieś obostrzenia, to pan jest śmieszny".



Stwierdziła też, że: "George Floyd został celowo zamordowany, zgodnie z harmonogramem, aby wywołać zamieszki rasowe w całej Ameryce, powodując jeszcze większy chaos. Ktoś wywołał tę całą sytuację po to, by zaszkodzić Trumpowi! Ma wyglądać, jakby państwo wymykało się spod kontroli. Wyciągnęli przeciwko Trumpowi najcięższe działa!".



