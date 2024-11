Kiedy przycinać tuje?

Podczas pielęgnacji tui ważna jest świadomość, że duże znaczenie ma to, kiedy należy przycinać rośliny. Wykonuje się to dwa razy w roku o odpowiedniej porze, dzięki czemu roślina nie ulegnie uszkodzeniu.

Przycinanie tui należy wykonywać wiosną lub latem, ale równocześnie nie później niż w sierpniu. Jesień oraz zima jest okresem, w którym przycinanie drzewek mogłoby skutkować obumarciem rośliny.

Istotnym zabiegiem jest również pierwsze obcinanie tui po posadzeniu. Warto pamiętać, że nie należy przycinać drzewek, które mają mniej niż rok. Ich wysokość powinna przekraczać 1,5 metra i dopiero wtedy, gdy osiągną taką wielkość, można je przycinać.

Co zrobić z obciętymi gałęziami tui?

Ścięte gałązki tui można wykorzystać między innymi jako składnik kwaśnego kompostu 123RF/PICSEL

Po przycinaniu tui otrzymujemy dużą ilość materiału organicznego, która może się nam przydać. Ścięte gałązki tui można wykorzystać między innymi jako składnik kwaśnego kompostu. Można go także użyć jako podłoża dla roślin kwasolubnych, do których należą m.in. iglaki, azalie, wrzosy, wrzośce, borówka amerykańska, rododendrony, maliny czy żurawiny. Kwaśny kompost często jest także stosowany jako składnik, który obniża pH innych podłoży.

Kolejną metodą na wykorzystanie resztek tui, jest użycie ich jako ściółki pod iglaki albo rośliny wrzosowate. W tym celu konieczne będzie kompostowanie gałązek tui w osobnym pojemniku przez jeden sezon. Po upływie tego okresu gałązki zmienią kolor na brązowe. Wtedy możemy je wymieszać z korą z drzew iglastych i rozsypać wokół roślin, dzięki czemu uzyskamy efekt naturalnej leśnej ściółki. W rezultacie gałązki tui będą się rozkładały wokół drzew i krzewów w sposób naturalny, który pozwoli na równoczesne zakwaszenie podłoża.

Istotne jest jednak to, że nie powinno się używać nigdy gałązek tui, które mają oznaki choroby lub są zaatakowane przez szkodniki. Jest to niewskazane, ponieważ patogeny mogą przetrwać cały proces kompostowania i prowadzić do powstawania ponownej infekcji.

Część gałązek można też przeznaczyć na sadzonki i przeprowadzić samodzielny proces rozmnażania tui. Dzięki temu zyskamy nowe, darmowe okazy w naszym ogrodzie.

Czy można wyrzucać tuję do kompostu?

Tuje można wrzucać na kompost, ale trzeba mieć świadomość, że zarówno te zdrewniałe, jak i zielone części tui mają bardzo długi okres mineralizacji i mogą się rozkładać nawet przez 2-3 sezony. Jest to spowodowane tym, że tuja ma w swoich tkankach związki żywiczne, które w pewien sposób konserwują szczątki rośliny. Dodatkowo tuja posiada również w swoich tkankach tujon, który ma właściwości antyseptyczne.

Sprawia to, że obecność żywic i tujonu hamuje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład materii organicznej. W momencie, gdy zdecydujemy się wrzucić do kompostu resztki tui, to wspomniane związki spowolnią rozkład całości materiału, który zgromadzony został w kompostowniku. Procesu rozkładu tui nie da się skrócić, nawet stosując substancje, które przyśpieszają kompostowanie.

Ważne jest również to, aby przed wrzuceniem do kompostownika gałązek tui dobrze je rozdrobnić. Wtedy dopiero możemy je ułożyć warstwami naprzemiennie z innymi materiałami, które są w kompostowniku. Oprócz tego powinniśmy dodać azot. Może być on dostarczony w postaci siarczanu amonu, świeżo skoszonej trawy lub obornika.

Osobny kompostownik dla tui

Z racji tego, że rozkład gałęzi tui trwa bardzo długo, warto przemyśleć stworzenie dla nich odrębnego kompostownika. Gałązki należy wtedy również rozdrobnić, dzięki czemu nieco przyśpieszymy cały proces.

Następnie powinniśmy przemieszać nasze resztki tui z dojrzałym kompostem oraz z trawą, resztkami warzyw lub liśćmi. Powstały w ten sposób kompost będzie miał pH 3,5-4,5 i dzięki temu świetnie nada się do podsypywania roślin kwasolubnych.

Dla gałęzi tui warto założyć osobny kompostownik. 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić ścięte gałęzie?

Jeśli jednak nie chcemy użyć resztek z tui w powyższy sposób, powinniśmy wiedzieć, jak i gdzie możemy wyrzucić ścięte gałęzie.

Obecnie w Polsce segregujemy śmieci, m.in. dzieląc je na odpady zielone, do których należą również gałęzie. Odbierane są one raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, w okresie od marca do listopada. Jest to uwarunkowane również konkretnym harmonogramem odbioru śmieci w naszym regionie. Informacje dotyczące m.in. punktu odbioru odpadów zielonych są dostępne w urzędach gmin.

Należy też pamiętać o tym, że gałęzie trzeba wrzucać do worków na bioodpady, które są zapewniane przez firmy świadczące usługę wywozu śmieci. Konieczne jest umieszczenie ich w worku, ponieważ położenie ich obok worka pełnego już np. opadłych liści nie sprawi, że będą traktowane one jak śmieci i w rezultacie służby porządkowe ich nie odbiorą.

Ważną informacją jest także to, że spalanie liści i gałęzi na swojej działce jest w Polsce zakazane na mocy art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach. Wyjątek stanowią jedynie specjalne instalacje oraz urządzenia, które są przeznaczone do palenia surowców roślinnych. Za złamanie tego przepisu grozi nam mandat od 20 do 500 złotych.

