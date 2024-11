ZUS rozesłał miliony listów. Ważne zawiadomienia trafią do skrzynek emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył wysyłkę listów z informacją o wypłacie czternastej emerytury. Świadczenie to, przyznawane już po raz kolejny, ma na celu wsparcie emerytów i rencistów narażonych na trudności ekonomiczne. ZUS poinformował, że w tym roku do beneficjentów trafiło łącznie 9,8 miliarda złotych, co stanowi znaczącą pomoc dla ponad 6,6 miliona Polaków.