Weronika Książkiewicz pokazała partnera

Weronika Książkiewicz jest jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Długo była singielką, ale wreszcie postanowiła pokazać światu ukochanego.

Książkiewicz ma polsko-rosyjskie korzenie, ale dorastała w Poznaniu. Tu skończyła liceum o profilu teatralnym, a potem przeniosła się do łódzkiej filmówki. Na koncie ma przede wszystkim role komediowe, m.in. w "Ile waży koń trojański", "Planecie Singli" czy "Kobietach bez wstydu".

W styczniu 2010 roku została mamą Borysa Aleksandra. Jego ojcem jest Krzysztof Latek, jednak szybko doszło do rozstania.

Od tej pory Książkiewicz była łączona z różnymi mężczyznami (m.in. Markiem Bukowskim), ale nigdy nie potwierdziła krążących na jej temat plotek. Aż do teraz. Na swoim instagramowym profilu zamieściła zdjęcia z ukochanym!

- Normalnie nie dziele się takimi zdjęciami ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna, próbuje zachować spokój ale trochę już wariuję i chodzę po ścianach krótko mówiąc straszne tęsknię. HEZI you are my treasure, I miss you so much.... naprawdę mi odbiło ze cos takiego wstawiłam. Czy jest tu ktoś kto tez tak został rozdzielony ? Jest to bardzo ciężkie ale wierze w to ze to co się teraz dzieje połączy już na wieki. (pis. oryg,) - napisała aktorka.

