Weronika Rosati spędza kwarantannę pod palmami

Rosati zdobyła popularność rolą Dżemmy u boku Marcina Dorocińskiego w serialu "PitBull" Patryka Vegi. Swoich sił próbowała także w Stanach Zjednoczonych - zagrała kilka niewielkich ról. Dobrze oceniono jej kreację w "Obławie" Marcina Krzyształowicza.

Ostatnio mogliśmy oglądać ją w serialu "Zawsze warto", a wkrótce do kin wejdzie film Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot Cudowna", w którym aktorka wcieliła się w Liz Taylor. Pani Weronika jest zafascynowana hollywoodzką gwiazdą także prywatnie.

Gdy w grudniu 2017 roku po raz pierwszy została mamą, córeczce dała na imię właśnie Elizabeth.

Rosati aktorstwa uczyła się w Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Obecnie mieszka z córką w Stanach Zjednoczonych i korzysta z tamtejszej pięknej, słonecznej pogody.

Na swoim instagramowym profilu zamieściła zdjęcie z plaży, do którego pozuje w dwuczęściowym stroju kąpielowym.

- Nie mogę się doczekać Parku w Łazienkach Królewskich i tętniącego życiem centrum Warszawy, choć na razie muszę się zadowolić kalifornijska plażą i słońcem - napisała nieco żartobliwie pod fotką.

Fani nie kryli zazdrości i obsypali Rosati komplementami. "Bogini" czy "Po prostu przepiękna kobieta" - pisali w komentarzach.

Zgadzacie się z nimi?

