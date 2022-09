"Wyglądam, jakbym tylko zamieniała mikrofony na k...sy". Szokujące słowa Dody o swoim wizerunku

Gwiazdy

Dołącz do nas:

"Dodatek. 12 kroków do miłości" to wyjątkowy program złożony z nieopublikowanych fragmentów show "Doda. 12 kroków do miłości". W każdą sobotę premierowy odcinek możecie oglądać na Polsat Go. Drugi odcinek przyniósł między innymi zaskakujące refleksje Dody na temat jej obrazu w mediach. Oczywiście - wszystko w stylu Dody.

Zdjęcie Doda. 12 kroków do miłości / pomponik exclusive