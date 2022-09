Ostatnio znowu jest głośno o Dodzie. Wszystko za sprawą nowego programu "Doda. 12 kroków do miłości", w którym wokalistka próbuje znaleźć partnera. Do tej pory w życiu uczuciowym nie miała szczęścia, a marzy o tym, by w końcu go zaznać.

Drag queen Dżaga - przyjaciel Dody

Niewielu jest mężczyzn, którym gwiazda ufa. Do grona tych nielicznych należy jej najlepszy przyjaciel, Mariusz Ząbkowski. Nie wszyscy wiedzą, że jest on jedną z najbardziej znanych polskich drag queen, Dżagą. Jego pseudonim sceniczny nie jest przypadkowy.

Dżaga to tytuł jednej z piosenek Dody, a drag queen często wciela się na scenie w postać wokalistki. Uwielbienie dla niej przybrało nie tylko zawodową formę - prywatnie Mariusz jest jej bliskim przyjacielem, a ona wypowiada się o nim w samych superlatywach.

Dżaga to poza moim ojcem jedyny facet, którego kocham nad życie i któremu ufam. Jest jak mój brat. Skoczyłabym za nim w ogień. Jest dla mnie ogromnym wsparciem, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Przez 15 lat przyjaźni pokłóciliśmy się tylko dwa razy. To chyba wcale nie tak dużo? mówiła kiedyś Doda

Reklama

Jako drag queen Mariusz odnosi liczne sukcesy, wygrywa konkursy, prowadzi również jeden z polskich klubów LGBT. Mężczyzna jest bardzo wysportowany i jest świetnym przykładem tego, że sztuka drag queen niejedno ma oblicze.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek

Przerażająca wizja wróżbity Macieja. To czeka nas już niebawem

Wstydliwa choroba aktorki. Gwiazda obala wszystkie mity