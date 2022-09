Yazmin Oukhellou wraca do życia po tragicznym wypadku

Yazmin Oukhellou ujawniła, przerywając milczenie, że ​​miała załamanie nerwowe. Po wypadku samochodowym, w którym uczestniczyła, a jej chłopak w tragiczny sposób zmarł, gwiazda starała się wrócić do normalnego życia.

Opublikowała ona zdjęcie w bikini i wówczas niespodziewanie na gwiazdę "TOWIE" spadła fala hejtu. 28-letnia Yazmin, poleciała do Marrakeszu 16 sierpnia po pogrzebie Jake'a McLeanana, na "uzdrawiające wakacje" i opublikowała kilka zdjęć z tego czasu.

Ale w swoim najnowszym poście, ubrana w dopasowane bikini, ujawniła, że ​​pomimo tego, że wygląda idealnie, nadal zmaga się z szokiem spowodowanym wypadkiem.

"Tylko małe przypomnienie: możesz być pozytywny, szczęśliwy, wdzięczny i nadal mieć okropne dni. Po prostu idź dalej. Ćwicz uważność i dobre myśli. Ale także przyznaj, jak naprawdę się czujesz.

Nie musisz udawać i nie musisz być doskonały. Zaraz po tym, jak zrobiłam to zdjęcie, miałam załamanie nerwowe i to też jest w porządku, ale uczę się podnosić i staram się żyć i doceniać teraźniejszość tak bardzo, jak to możliwe" - napisała Yazmin Oukhellou pod zdjęciem z wyjazdu.

Po tak traumatycznym zdarzeniu jakim był sam wypadek, a przede wszystkim śmierć ukochanego Yazmin, stara się ona nie załamywać i czerpać z życia pełnymi garściami.

Najwidoczniej ma już dość oceniających postaw swoich obserwatorów i nie ma zamiaru przejmować się ich opinią.

