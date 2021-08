Alicja Szemplińska urzekła fanów i jury programu muzycznego nie tylko głosem, ale także wyglądem.

Piękna i utalentowana piosenkarka wygrała "The Voice of Poland" w 2019 roku. Wszyscy wówczas wróżyli jej niebywałą karierę.



Została nawet wytypowana do reprezentowania Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2020 roku, ale niestety nie doszło do tego. Wszystkiemu winna była pandemia i odwołane wszelkie imprezy.



To właśnie był czas, kiedy Alicja przestała pokazywać się w show-biznesie. Teraz jednak wraca i to w jakim stylu!



Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia w skąpym bikini, a fani dosłownie oszaleli na jej punkcie.



Piękna Alicja prezentuje się doskonale w strojach kąpielowych, a fani nie szczędzili jej komplementów:



"Dziewczyno, posiadanie takiego ciała powinno być karalne" - można przeczytać pod zdjęciami.



Czy tym razem udał jej się na dobre wrócić na muzyczną scenę? Doskonale jej to idzie, bo to właśnie ona między innymi występowała podczas wyborów Miss Supranational 2021!





Reklama

Instagram Post

Instagram Post