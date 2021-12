Żora Korolyov nie żyje

Żora Korolyov pojawił się w "Tańcu z Gwiazdami" w latach 2007-2008 oraz w 2015 roku jako trener i tańczył z takimi gwiazdami jak Kasia Cerekwicka, Isis Gee, Agnieszka Cegielska, Karolina Gorczyca, Dominika Gwit i Martyna Kupczyk.

W latach 2007-2009 odgrywał rolę Saszy Iwanowa w serialu Polsatu "Tylko miłość".



Tancerz i choreograf ukraińskiego pochodzenia był niezwykle lubianą osobą w świecie show-biznesu. Niestety media obiegła przykra wiadomość o śmierci Żory Korolyova, którą podała jego partnerka - Ewelina Bator.



"Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie" - poinformowała o śmierci Żory Korolyova Ewelina Bator.

Pod wpisem pojawiły się komentarze internautów, w tym także polskich gwiazd, którzy wyrazili niedowierzanie w to, co się stało.



Gwiazdy żegnają Żorę Korolyova

Żorę Korolyova pożegnały także osoby, które miały okazję poznać go właśnie na tanecznym parkiecie, gdzie uczył tańca.



Dominika Gwit opublikowała czarno-białe zdjęcie z programu, gdzie właśnie partnerował jej Żora.



"To jest jakiś okrutny żart.... Brak mi słów. Żora... Spoczywaj w pokoju" - napisała krótko.

"Nie mogę w to uwierzyć...i nie chcę! Żorka" - napisała Kasia Cerekwicka.



Za to Karolina Gorczyca opublikowała nagranie, na którym tańczy z Żorą i napisała: "To był nasz ostatni taniec tutaj.. Zatańczymy jeszcze piękniej... Po drugiej stronie...".



Przyczyna śmierci Żory Korolyova

Super Express dowiedział się nieoficjalnie, że przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego.



"Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł" - ujawnia informatorka tabloidu.

Tancerz był ojcem 11-letniej Soni, której mamą jest była żona tancerza, Anna Kuznecowa. Żora Korolyov zmarł w wieku 34 lat.



